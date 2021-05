La reacción del madridista Ferreras al enterarse en directo de que Ramos no irá a la Eurocopa con la Selección

Antonio García Ferreras ha cortado en seco este lunes la emisión de Al Rojo Vivo para informar en directo de la lista que ha ofrecido Luis Enrique en una rueda de prensa en la que ha anunciado a los 24 futbolistas convocados con la Selección Española para la Eurocopa. La gran noticia: no va Sergio Ramos.

El entrenador ha decidido dejar fuera al central del Real Madrid después de que apenas haya podido jugar durante toda la temporada por sus continuas lesiones. El técnico asturiano ha explicado que este domingo mantuvo una conversación telefónica con él en la que le explicó los motivos por los que era mejor que no acudiera a la competición internacional que arrancará el próximo mes de junio.

El presentador de La Sexta, fiel seguidor del Real Madrid, cortó a una de sus colaboradores, mientras valoraba los datos de coronavirus en Reino Unido, para ofrecer las imágenes de Luis Enrique explicando su importante decisión. Acto seguido dio paso a Julio Suárez, redactor de Jugones, que se encontraba en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas: "Es la gran sorpresa, el capital del Madrid, Sergio Ramos, no está en la convocatoria", dijo sorprendido Ferreras.

"No acabamos de creérnoslo": así reaccionaron en La Sexta

"Es un bombazo tremendo, Antonio. Iban saliendo los nombres de los porteros, luego de los defensas y los que estábamos presentes en esa sala de prensa no acabábamos de creérnoslo. Cuando ha pasado a los centrocampistas y no aparecía el nombre de Sergio Ramos... te lo puedes imaginar", ha explicado Suárez, que además le ha hecho saber a Ferreras que por primera vez no hay ni un solo jugador del Real Madrid en la lista.

"Esto ha sucedido porque dos de los jugadores que hubieran podido participar y no han jugado durante esta temporada, como son Dani Carvajal y Sergio Ramos, no están en la convocatoria. Yo no hago encaje de bolillos y hago la lista para que estén contentos unos u otros. Entiendo que cada uno quiere que vayan los jugadores de su club... No hago la lista en función de esto, sino de lo que considero oportuno. Lamento encarecidamente que Dani y Sergio no hayan podido venir por las lesiones que han tenido esta temporada", ha explicado Luis Enrique en rueda de prensa.

"Es una lista un tanto rara, con algunas sorpresas y esa ausencia de Sergio Ramos", ha concluido Julio Suárez. "Un abrazo fuerte. Pues es sin duda una de las grandes sorpresas: ningún jugador del Real Madrid en la lista de Luis Enrique, no está Sergio Ramos, capitán de la Selección", ha concluido perplejo Ferreras antes de continuar con los contenidos de su programa.