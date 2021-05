La frase de Marhuenda que indignó a todos en La Sexta: "Un mes de vacaciones es una barbaridad"

Francisco Marhuenda se colocó este domingo en el foco de todas las críticas por una frase sobre la situación actual de los trabajadores españoles. Mientras se debatía sobre los peligros de trabajar demasiado, el periodista calificó de "excesivas" las vacaciones, lo que provocó que enseguida se le echasen encima el resto de colaboradores de Liarla Pardo.

"¿Y en Estados Unidos cuándo hacen vacaciones?", preguntó el tertuliano después de oír la opinión de Antonio Miguel Carmona. "Paco, ahora no hagas un alegato contra las vacaciones. Es lo que me faltaba", le advirtió Cristina Pardo, que veía venir la salida del director de La Razón.

"Lo de este país de tener un mes de vacaciones es una barbaridad", ha terminado diciendo Marhuenda, provocando la irónica reacción de la presentadora. "Qué vergüenza, es intolerable", aseguró Pardo.

La polémica opinión de Marhuenda sobre el trabajo

"A mí siempre me ha preocupado que lo que hiciera me gustara. A veces me han ofrecido cosas que hubiera ganado bastante, como cuando me ofrecieron ser socio de un despacho de abogados y lo rechacé porque a mí lo que me gusta es el periodismo y la universidad", ha asegurado el periodista.

"Hay mucha gente que no puede acceder a lo que le gusta", le recordó la presentadora de La Sexta. "No, siempre puedes", insistió Marhuenda. "No es verdad, Paco", le ha contestado Pardo. "Solemos responder a estereotipos, es decir, que si tu padre es una cosa, tú tienes que ser eso y complacerlos", ha acabado diciendo el colaborador ante la atónita mirada del resto de sus compañeros.