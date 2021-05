"¡Insufrible!": 'Pasapalabra' desquicia a los espectadores con la estrategia más criticada de Pablo Díaz y Javier Dávila

13 minutos y 45 segundos. Ese es el tiempo que Pasapalabra dedicó el pasado viernes a que Pablo Díaz y Javier Dávila se pasasen el turno sin arriesgar a contestar alguna de las tres definiciones que aún les restaban para completar El Rosco del programa.

Cuando llegaron a los 22 aciertos, con cero errores, tanto Javier Dávila como Pablo Díaz decidieron no jugársela en las preguntas que quedaban, ya que no tenían del todo clara su respuesta. Esta es una de las estrategias más repetidas del concurso, en la que ambos participantes se dedican a agotar su tiempo, a la espera de ver si su contrincante se lanza.

Durante los últimos 15 minutos de la emisión, los espectadores tuvieron que ver cómo Roberto Leal arrancaba a leer las definiciones de ambos roscos mientras el tinerfeño y el salmantino le cortaban respondiendo que 'pasapalabra'. Los dos intentaron ganar tiempo para pensar y ver si se les iluminaba la solución de las letras restantes, algo que finalmente no sucedió.

Una vez más, la audiencia se desesperó y no dudó en lanzarse a las redes sociales para comentar lo sucedido y pedirle al programa que cambie las reglas del formato para que este tramo final de El Rosco no sea tan tedioso y aburrido. Mientras que algunos han planteado que haya un número limitado de oportunidades de 'pasar palabra' cuando ambos se encuentran con un empate en el marcador, otros han propuesto que a los tres 'pasapalabras' seguidos se les dé una respuesta por fallada. ¿Tomará Antena 3 cartas en el asunto?

No me digáis que no os avisé ???????? Yo he hecho zapping porque ya me lo veía venir. @PasapalabraA3 , os tenéis que hacer mirar esto porque no es bueno. Hay que cuidar el producto. #pasapalabra269 https://t.co/IYY8FUxaNU