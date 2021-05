Monumental "cabreo" de Karina con TVE: "No apuesta por Eurovisión"

Karina está muy molesta con TVE tras el fiasco de Blas Cantó en Eurovisión y así lo demostró en una entrevista que este domingo dio a Liarla Pardo (La Sexta) para hablar del resultado del cantante en el festival, donde acabo antepenúltimo.

"Lo digo con rabia y el tono alto, TVE tiene que apostar por Eurovisión, porque no lo hace. No podemos echar la culpa a los intérpretes ni las canciones", dijo en su charla con Cristina Pardo.

"Hay que apostar por Eurovisión y contratar buenos escenógrafos y que la canción te absorba y no se quede en oscuro. Estoy muy cabreada", insistió la cantante, que acabó segunda en el festival en 1971. No obstante, hay que recordar que TVE contrató a un escenógrafo austriaco para la ocasión.

"No llevaba la criatura nada. Parece que los abandonan"

"Blas cantó como los ángeles. ¿Qué queremos? Un poquito de movimiento, de luz, de puesta en escena... no llevaba la criatura nada. Parece que los abandonan", lamentó Karina. "Aquí falla una buena organización, unos buenos profesionales", dijo la artista, que incluso llegó a pedir a los cantantes que les ofrecieran ir a Eurovisión que se negasen. "A quien se lo ofrezcan, que no vaya. Si ponen toda la carne en el asador y no gustamos, pues nos lo comemos con patatas".