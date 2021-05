Willy Bárcenas, contra el PP ante Calleja: "No puedo tener más asco a ese partido"

Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, viajó este domingo con Jesús Calleja a Islandia para vivir una de las aventuras del presentador de Cuatro. El cantante, líder de Taburete, dio su opinión sobre todos los temas que le planteó el conductor y no dejó a nadie indiferente.

"¿Te gustaría sacar todo lo que sabéis?", preguntó el presentador. "Yo he sido el primero en decir a mi padre que fuésemos con todo. Que no mintiese", respondió Willy Bárcenas. "Cuando ve que los miembros de su propio partido son los primeros en echar pestes sobre él, es cuando cambia de estrategia".

"Me gustaría que hubiese alguna responsabilidad penal para alguno. Es un partido político que... ¿qué te digo?, cuando dicen 'Taburete, pepero', digo 'si no le puedo tener más asco a ese partido", espetó sobre la formación. Además, tuvo un mensaje para los nuevos líderes. "La nueva cúpula del PP es un pan sin sal".

"Cuando vi la firma y la letra sabía perfectamente que esos papeles eran suyos"

Willy Bárcenas no esquivó ninguna pregunta, tampoco cuando Calleja puso sobre la mesa el tema de los conocidos como los 'papeles de Bárcenas. "Cuando salieron lo de los papeles me dijeron que era mentira. Te juro por Dios que yo no sabía ni sospechaba nada. Cuando vi la firma y la letra sabía perfectamente que esos papeles eran suyos (de su padre), los ha hecho él", relató Willy Bárcenas.

"Yo no soy nadie para pedirle explicaciones a mi padre, se las tendría que dar él a mi madre. Me reconoció las cosas, que se había llevado una financiación ilegal en el partido, que se han cobrado sobresueldos y que tenía un dinero en Suiza sin declarar a la Hacienda española", apuntó el cantante. "Mi madre le llegó a preguntar a mi padre: 'Luis, ¿de verdad teníamos tanto dinero?' Mi madre no tenía ni puta idea de nada, se quedó igual de a cuadros que yo".

"Dijeron a mi padre: 'Como hables, tú mujer va a entrar en la cárcel"

El cantante volvió a apuntar al PP cuando explicó cómo, según su testimonio, se pusieron en contacto con su padre desde el propio partido. "Con mi padre se puso en contacto un abogado que representaba al PP, de parte de Rajoy y de parte del ministro Fernández Díaz y le dijeron: 'Como hables, tú mujer va a entrar en la cárcel, a ti vamos a llevar al Puerto de Santa María y te vamos a hacer la vida imposible'. Los primeros dieciocho meses con el PP en el Gobierno a mi padre le intentaron hundir la vida".

