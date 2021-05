El comentario de María Teresa Campos sobre el trabajo de Rocío Flores en Telecinco, ¿un 'misil' dirigido a Ana Rosa Quintana?

María Teresa Campos reapareció en Telecinco en una entrevista en el Deluxe en la que abordó el tema de Rocío Carrasco. La charla estuvo, por completo, centrada en ese asunto, ya que la veterana comunicadora tiene una estrecha relación con la hija de Rocío Jurado desde hace años. Incluso trabajó en su programa Día a Día.

Durante la charla, Jorge Javier Vázquez preguntó a María Teresa Campos si creía posible un acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. "Yo lo veo muy difícil, pero tampoco veo yo interés en la niña. Ahora como está trabajando y esas cosas... Está famosa y pensará que la gente se acordará más por el trabajo que está haciendo, que ese es otro tema...", dijo la malagueña en referencia a su fichaje por El programa de Ana Rosa. ¿Acaso no le parece bien a María Teresa que Quintana haya contratado a Rocío Carrasco?

"Como si tú quieres contratar en tu programa a..."

Esas últimas palabras llamaron la atención a Jorge Javier y a los espectadores. El presentador, rápidamente, repreguntó. "¿Por qué ese es otro tema?", dijo. "Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, como si tú quieres contratar en tu programa a... No sé, a ver, dime alguien muy fuerte", respondió María Teresa Campos.

Jorge Javier no quiso o no cayó en lo que le quería decir y soltó un nombre cualquiera. "Carmen Martínez Bordiú. No sé. ¿Por dónde vas?", insistió el presentador ante una María Teresa que parecía que quería decir algo pero que no lo terminaba de concretar. "No sé. Voy por un personaje... no sé", contestó ella.

En ese momento, Jorge Javier desvió el tema. "No la ves con ganas de reconciliarse, ¿no?", volvió a plantear sobre Rocío Carrasco. "No veo interés. En su día sí, cuando estaba en la isla. Ella, en el fondo, también ha sido una víctima".

Muchos en Twitter advirtieron del 'zasca' de María Teresa Campos a Ana Rosa. ¿Contestará la presentadora de Telecinco el lunes desde su programa?

María Teresa Campos: "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, como si quieres contratar en tu programa... dime alguien que sea muy fuerte".

Ya hay primer dardo para Ana Rosa por fichar a Rocío Flores #camposyrocio — Juan Rodríguez (@juanig_97) May 21, 2021

De forma cuidadosa, menudo zasca le ha metido María Teresa a Ana Rosa por contratar ahora a Rocío Flores #camposyrocio #ViernesDeluxe — Rafael García López ???????????? (@RafaelGarciaLAF) May 21, 2021

La Campos está heavy jajaja muy bien .. dando entender q como la pueden tener en Ana rosa #camposyrocio — Karent Santander ???????? (@santanderkarent) May 21, 2021