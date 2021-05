"¡No me grabes más!": María Teresa Campos pierde los nervios con 'Sálvame' antes de sentarse en el 'Deluxe'

Sálvame ha vivido un momento de lo más tenso después de que la dirección del programa ordenara a Paz Padilla y Lydia Lozano ir a la puerta de Mediaset para recibir a María Teresa Campos. La mítica presentadora será la entrevistada de este viernes en el Deluxe que ha improvisado Telecinco para competir contra La Voz Kids.

Nada más verla, la cómica y la periodista se abalanzaron sobre ella mientras comenzaba a cruzar los pasillos de Mediaset en Fuencarral. Sin apenas darse cuenta de que estaban las cámaras delante, María Teresa sorprendió a la andaluza celebrando que no la hubieran echado de Telecinco.

"Ay, me ha dado alegría verte, porque el otro día va y leo... ¿Cómo es la palabra? ¡Ah! Que habían prescindido de ti", le soltó la malagueña a Paz Padilla en alusión a su supuesto despido de Got Talent. El comentario de la comunicadora pilló por sorpresa: "¿Quién? ¡Ah, sí! Bueno, bah", acertó a decir la humorista, a la que echó un capote Lydia Lozano.

"Me voy a caer al suelo": la desesperación de María Teresa Campos con Lydia Lozano

Inexplicablemente, Lydia empezó a gritarle a María Teresa Campos a pesar de que la tenía a pocos centímetros de ella. "Tengo una misión, porque si no me echan la bronca. A ver, el miércoles hablaste de Edmundo en la entrevista, que Terelu te pregunta...", le espetó de buenas a primeras a la invitada, que la cortó en seco. "Bueno, el caso es que hoy ha salido el hermano de Edmundo diciendo que sigues enamorada, patatín, patatán", insistió la canaria mientras María Teresa comenzaba a enfadarse.

"¿Tú te crees que puedo venir aquí a aguantar eso?", se cuestionaba la periodista mientras Lydia le preguntaba por qué no dejaba de hablar de una vez de Edmundo [Bigote Arrocet]. Fue entonces cuando María Teresa decidió coger el toro por los cuernos: "Punto uno: yo no he hablado de Edmundo. Punto dos: lo de que yo he llorado mucho por él ni lo he dicho, ni lo diré jamás. Tercero: Al hermano no lo conozco", explicó la Campos.

"¿Pero a qué es mejor que no vuelvas a hablar de él?", insistió una vez más Lydia Lozano, que terminó de hartar a la madre de Terelu. "¡Lo que tú quieras!", exclamó mientras comenzó a huir de ellas. "Yo no puedo con estos gritos. ¡Hombre ya está bien! Vengo a trabajar, que estoy mala, que estoy mala y me voy a caer al suelo", advirtió María Teresa entre lágrimas. "Estoy mala, estoy mala. ¡No me saques más! ¡Que no me grabes más!", comenzó a gritarle a las cámaras del programa, perdiendo totalmente los nervios. Finalmente, Paz Padilla y Lydia la dejaron tranquila en su camerino.