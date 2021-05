Un micrófono abierto pilla a Esperanza Aguirre criticando a Sonsoles Ónega: "Ni harta de vino"

Esperanza Aguirre ha sido la invitada de Ya es mediodía. La expresidenta de la Comunidad de Madrid presenta libro y ha entrado en directo, a través de una conexión, para hablar de la actualidad política con la presentadora del programa.

Tras saludar, Aguirre ha tenido que esperar una pausa publicitaria para comenzar su intervención. A la vuelta del corte para los anuncios, Sonsoles ha retomado la conversación preguntando a la política por su libro.

Un micrófono abierto pilla a Esperanza Aguirre criticando a Sonsole

Aguirre, sin embargo, no ha escuchado a la presentadora porque el pinganillo no lo tenía bien colocado y se ha escuchado el comentario que hacía a la reportera creyendo que nadie le escuchaba. "Menos mal que hace bueno, porque yo no es visto nada igual que el pinchazo de Sonsoles, no te pincha ni harta de vino", ha dicho cuando creía que seguía en publicidad. Se quejaba del tiempo que llevaba a la espera tras el saludo inicial y el corte para la publicidad.

"Pero si estamos pinchados, presidenta", ha dicho la presentadora. "¡Ya estaba criticando!", ha continuado Sonsoles, entre risas. "Ya no le pregunto por el libro. "Le voy a preguntar por el segundo pinchazo. ¿Ya le han puesto la segunda vacuna?".