La pulla de Ana Rosa a Podemos ante Margarita Robles por el papel del ejército: "No los querían"

Ana Rosa Quintana realizó este viernes una conexión en directo con Margarita Robles, ministra de Defensa, para hablar sobre la difícil situación que se ha vivido a lo largo de la semana por la crisis migratoria desatada en la frontera de Ceuta con Marruecos.

La presentadora de Telecinco ha hecho un alegato destacando la presencia y la labor del ejército durante estos días. La política del PSOE se sumó a los elogios y aplaudió la actuación que desarrollaron en el norte de África. "Durante la pandemia ellos han estado en las residencias, con fallecidos, en el rastreo, han trabajado con eficacia; en Ceuta los hemos visto trabajar con humanidad...", ha querido reivindicar.

"Quién nos iba a decir que un virus iba a trastocar la vida del mundo entero y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas a efectos de luchar, a actuar contra este tipo de enemigos como las pandemias", ha resaltado Robles, que ha anunciado su intención de seguir mejorando el nivel de preparación de los soldados.

El reproche de Ana Rosa a Podemos por el ejército

"Estamos trabajando en el ámbito de la sanidad militar, poniendo de relieve que tenemos nuevos enemigos, el papel de las Fuerzas Armadas por su dedicación, formación y preparación es esencial", explicó la entrevistada antes de que Ana Rosa la cortara.

"Doña Margarita, a mí no me tienes que convencer, yo lo tengo clarísimo, a lo mejor tiene que convencer a alguien que está sentado más cerca en el Consejo de Ministros...", soltó la presentadora antes de lanzar una pulla clara contra Podemos. "O sus socios, que no querían ejército y fíjate lo fundamental e importantes que están siendo", ha defendido.