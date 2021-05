"¡Aprovecha!": el dardo envenenado de Jorge Javier a Rocío Flores por su actitud en 'Supervivientes'

A lo largo de las últimas semanas, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a los espectadores de Telecinco lanzando varias pullas contra Rocío Flores. El presentador no ha tenido reparos en ventilar las exigencias que la joven ha impuesto a Mediaset para aceptar ser defensora de Olga Moreno en Supervivientes 2021.

Una de ellas, 'vetar' a rostros de la cadena como el propio Jorge Javier, Paloma García Pelayo o Belén Rodríguez, entre otros. Rocío Flores habría exigido a la cadena no coincidir con ellos en ningún plató, ya que se han posicionado públicamente con su madre, Rocío Carrasco, a raíz de la emisión de la docuserie en la que está narrando los presuntos malos tratos que recibió de parte de Antonio David Flores.

En la última gala de Supervivientes, Jorge Javier aprovechó para lanzar un nuevo dardo envenenado a la ahora comentarista de El Programa de Ana Rosa. El presentador se enteró de que hace dos días, Flores sacó a relucir su carácter en una disputa en el Tierra de Nadie con la defensora de Valeria Marini. Esta acusó a Olga de ser la culpable del mal rollo que hay en la isla con la italiana.

El zasca de Jorge Javier a Rocío Flores en 'Supervivientes'

"El otro día me llevé una buena bronca. Parece que cayó mal que dijese que Olga había manipulado...", le contó Marina al presentador, que le preguntó por el nombre de la persona que la había reprendido. "Rocío Flores", dijo tajante la defensora de Valeria. Jorge Javier se empezó a reír y no dejó pasar la oportunidad de azuzar a la invitada para que 'rajara' sobre la hija de Antonio David: "Aprovecha que hoy no está", dijo provocando las carcajadas del resto de familiares.

El pasado martes, Rocío Flores se puso muy nerviosa cuando Valeria criticó a la mujer de su padre: "Utilizar el argumento fácil de que Olga es la que manipula a Valeria con todo el follón que hay fuera con todo mi entorno me parece súper sucio, súper feo...", soltando cortando a la defensora de Valeria.

