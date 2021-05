Paz Padilla rompe su silencio sobre su fulminante salida de 'Got Talent'

Paz Padilla no estará en la próxima edición de Got Talent. La noticia salía a la luz esta misma semana y se llegó a especular con la idea de que sería Rocío Carrasco la que la sustituyera en la mesa del jurado del programa, una información que muy pronto se encargó de desmentir Fremantle, la productora del formato.

Algunos medios han incluso asegurado que la humorista ha sido despedida de Got Talent después de haber tenido varias disputas con Risto Mejide que habrían llevado a los responsables del concurso a tomar esa determinante decisión. Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando la protagonista de la noticia se ha pronunciado sobre todo lo que se ha publicado sobre ella en los últimos días.

En un encuentro ante la prensa en medio de un evento publicitario, Paz Padilla desveló que a raíz de la publicación de su libro, ha recibido ofertas para dar conferencias en colegios, universidades e institutos sobre su particular visión sobre la muerte. La cómica fue preguntada entonces si su salida de Got Talent le facilitaría participar en este tipo de proyectos.

¿Es verdad la mala relación entre Paz Padilla y Risto?

Fue entonces cuando Paz Padilla dejó entrever que son ciertos los rumores sobre su adiós al mítico programa de Telecinco al que llegó hace un par de año, junto a Eva Isanta, para sustituir a Eva Hache y Jorge Javier Vázquez. "¿Sabes qué pasa? Yo en Got Talent he sido tan feliz, es un programa tan bonito... Ver el talento de la gente que va allí a demostrarte su don, he sido tan feliz, que le doy gracias a la vida", respondió la andaluza en un mensaje un tanto ambiguo.

"Yo soy una tía hiperactiva, si te digo lo que hago a lo largo del día... La vida es preciosa, hay que aprender, a digerir, de forma que no te hagan daño y tú des amor. No hay otra", continuó diciendo antes de que le preguntaran por sus supuestas desavenencias con su compañero Risto Mejide. "Yo soy feliz, soy feliz", respondió la presentadora de Sálvame, eludiendo la cuestión. Finalmente, tuvo unas bonitas palabras para Edurne: "Ella es maravillosa, no tiene ni las orejas separadas", bromeó asegurando que es una mujer perfecta.