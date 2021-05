La última frase que lanzó Olga Moreno sobre Rocío y que Jorge Javier no aprovechó en 'Supervivientes'

Olga Moreno está siendo protagonista de Supervivientes 2021 desde el primer día, cuando arrancó el concurso a la vez que se emitía la docuserie que protagoniza Rocío Carrasco. Olga está haciendo un gran programa, demostrando sus dotes de supervivencia y participando en varias pruebas de líder. Pero también ha hablado en ocasiones de su vida privada.

Esta semana, las cámaras de Supervivientes recogieron varias conversaciones de Olga con sus compañeros hablando de Rocío Flores. "Yo de lo que tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, pero antes que con él hablaría con Rocío. Ella es la que peor lo está pasando porque no estoy allí, estoy segura. Su pena de siempre ha sido dejar a su hermano cuando vino a Honduras, y la sigue teniendo", dijo.

Lea también: Kiko Matamoros se postula para concursar (y ganar) en Supervivientes 2022: "Físicamente, me los meriendo a todos"

Olga se mostró muy cariñosa sobre Rocío Flores y lamentó no haberle demostrado más sus sentimientos.

"Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado", dijo.

"A lo mejor es porque la veo más fuerte a ella y a él más débil. Pero no se pone celosa, al revés, de verme con su hermano así, ella me daría la vida. Yo soy Dios para ella. Pero quizás ha necesitado más abrazos míos", comentó Olga respecto a su relación con Rocío y con David, su hermano.

La última frase de Olga Moreno sobre Rocío que Jorge Javier no pudo aprovechar

Estas imágenes se emitieron mientras Olga estaba sola en la zona de nominaciones. Después, Jorge Javier le pidió que dijera algo a Rocío Flores. La concursante, entre lágrimas, apenas pudo encadenar unas frases.

Lea también: Pillan a Lola robando al equipo de Supervivientes: el insólito castigo que se le ha impuesto

"Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien", dijo entre lágrimas. A continuación, lanzó una frase que se quedó en el aire. "Ha sufrido mucho esta niña de chica, y no se lo merece", soltó mientras Jorge Javier la despedía por falta de tiempo.