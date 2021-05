Ana Rosa ya no habla del documental de Rocío Carrasco: el nuevo paso en la guerra de productoras de Telecinco

El Programa de Ana Rosa sorprendió este jueves a los espectadores de Telecinco al no dedicar un solo minuto del magacín a hablar del último episodio de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, el formato estrella ahora mismo de Mediaset en el que Rocío Carrasco está desgranando los presuntos malos tratos que ha recibido durante más de 20 años por parte de Antonio David Flores.

Hasta ahora, Ana Rosa Quintana se había hecho eco de lo contado por la hija de Rocío Jurado la noche anterior, y la repercusión de sus palabras, incluso en la sección política del espacio por las reacciones o movimientos que la docuserie ha provocado en las instituciones. Hasta el fichaje de Rocío Flores como 'comentarista de Supervivientes' se interpretó como una clara estrategia para que la joven respondiera a lo desvelado por su madre.

Pero esta vez no. La presentadora y su equipo ignoraron por completo el caso y utilizaron el tiempo que dura su llamado 'Club Social' a comentar la última hora de Supervivientes, repitiendo hasta algunos de sus contenidos. El programa concluyó y Quintana cedió el testigo a su compañera Sonsoles Ónega, quien avanzó que en Ya es mediodía sí analizarían las declaraciones más llamativas de Carrasco.

El silencio, un paso más en la guerra entre productoras

Llama la atención esta nueva maniobra de Ana Rosa Quintana, que muchos han entendido como un paso más en la 'guerra fría' que mantiene su productora Unicorn Content con La Fábrica de la Tele. El propio Jorge Javier Vázquez calificaba como 'bélico' el conflicto que se ha desatado entre las dos principales productoras de Mediaset a raíz del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco.

Todo ello, después de que Belén Esteban recriminase desde Sálvame un comentario que hizo horas antes Ana Rosa en su programa. "Ha dicho algo así como 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la tele?' Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la tele me ha sentado mal", decía muy seria la colaboradora. "¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la Tele? ¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la tele? ¡Entonces esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!", dijo con sorna el catalán.

La docuserie de Rocío Carrasco expone a Ana Rosa

Y es que mientras programas como Sálvame o el mismo debate que arropa cada episodio de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ha cerrado filas (con excepciones) alrededor de Rocío Carrasco, desde El Programa de Ana Rosa se ha cuestionado prácticamente cada semana el duro testimonio ofrecido por la exmujer de Antonio David Flores. Algunos de los más discordantes con Carrasco han sido la propia Quintana o Alessandro Lequio, al que Rocío respondió con aquel ya famoso "perro no come perro" en su entrevista en plató con Carlota Corredera y Jorge Javier.

Para más inri, a lo largo de toda la temporada, los responsables de la docuserie de Rocío Carrasco no han tenido reparos en incluir declaraciones contra ella vertidas en el magacín matinal de Telecinco (también en otros programas como Sálvame). Este miércoles 19 de mayo, el programa incluyó varios comentarios de Joaquín Prat y Ana Rosa contra la hija de la 'más grande'. Si bien el primero acusaba a la protagonista del documental de tener un "ánimo querulante" (obsesión patológica con las querellas), su compañera la invitaba a "saber perder y vivir tu vida". Estas imágenes fueron subrayadas y repetidas este jueves en Sálvame.

Desvelan cuánto pagó Cuarzo a Antonio David Flores

La propia Carlota Corredera parecía hace una semana lanzarle un dardo directo a Quintana (entre otros referentes de opinión) en el monólogo inicial que introduce a cada entrega de la serie. "Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo solo a señores que sujetan un cartel", advirtió. "Hablo de periodistas, de colaboradores de este canal o de otros y de grandes comunicadores que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla", soltó la gallega en unas palabras con las que la 'reina de las mañanas' ha podido darse por aludida.

A todo ello, se le une un hecho que ha podido hacer colmar la paciencia de Ana Rosa Quintana. En el último capítulo de la docuserie, se desvelaron las cifras de todo el dineral que ha ganado Antonio David Flores hablando de Rocío Carrasco. Tras recordar el momento en el que el andaluz se declaró insolvente, el programa dio detalles del sueldo del exguardia civil, haciendo especial hincapié en aquellos formatos realizados por Cuarzo (la que por aquel entonces era la productora de Ana Rosa), como DEC o Abierto al anochecer. ¿Es el silencio de Quintana el nuevo paso en la guerra entre las dos principales productoras de Mediaset?