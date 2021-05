Quién es Nikkie de Jager, la primera presentadora transgénero de la historia de Eurovisión

Nikkie de Jager es una de las estrellas de este Eurovisión 2021. La joven es una de las presentadoras del festival y vivió su esperado debut sobre el escenario del Ahoy Arena el pasado martes, durante la primera semifinal del certamen que este año tiene lugar en Rotterdam (Países Bajos) tras la victoria en 2019 del holandés Duncan Laurence.

¿Pero quién es Nikkie de Jager? La holandesa es una de las estrellas más conocidas de Internet en los Países Bajos. Conocida como NikkieTutorials, Nikkie ha ido haciéndose un hueco en los medios después de una larga y exitosa carrera como youtuber.

Lea también: Malta y Chipre pasan a la final de Eurovisión, Ucrania gana puntos y Suecia se salva

Hasta ahora, Nikkie ha sido la encargada de presentar LokkLab with NikkieTutorials, una sección dentro del canal oficial de Eurovisión en Youtube en el que la influencer entrevista a todos los representantes de este año en el festival. Su buen hacer en la 'trastienda' de Eurovisión ha hecho que sus organizadores la hayan ascendido a presentadora del evento, donde se estrenó el pasado martes.

Así es Nikkie de Jagger, la primera presentadora trans de Eurovisión

Con tan solo 27 años, Nikkie de Jager cuenta con casi 14 millones de suscriptores en Youtube y más de 14,5 seguidores en Instagram, por lo que su presencia en el Eurovisión puede atraer la atención de un potencial público joven que está pendiente de cada trabajo de la estrella holandesa.

Lea también: Blas Cantó sufre un nuevo palo antes de Eurovisión: "Hace dos semanas murió mi tío"

Su carrera en Internet comenzó en 2008, cuando De Jager empezó a compartir tutoriales de maquillaje en su canal. Poco a poco, la joven fue haciendo que el interés por sus vídeos creciera hasta el punto que fue superando grandes retos profesionales. Por ejemplo, en 2010, Nikkie recibió clases de maquillaje profesional con Pascale Tesser, una de las grandes referentes del sector.

Este primer proyecto hizo que un año más tarde, la agencia Colourfool de Tesser la fichara como maquilladora, lo cual le permitió acceder a proeyctos en programas de televisión y revistas de prestigio. No obstante, en 2014 redujo sus trabajos exclusivamente a las redes sociales, de donde obtiene la mayor parte de sus ingresos. Su fama ha llegado a cotas tal altas que ha maquillado a estrellas internacionales de la música como Lady Gaga o ha lanzado su propia línea de productos cosméticos.

Youtube Video

Así contó Nikkie de Jager que era transgénero

En 2020, Nikkie de Jager tomó una importante decisión personal. A través de un vídeo titulado I'm coming out (Salgo del armario), la holandesa desveló que era una mujer transgénero. La influencer explicó que con 14 años empezó a someterse a tratamientos hormonales y que, cinco años más tarde, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

Lea también: Duncan Laurence, ganador de Eurovisión, da positivo en coronavirus y no podrá actuar en la final

"Yo soy yo. Sigo siendo Nikkie. Nada cambia", contó la estrella en un vídeo aplaudido por sus grandes hordas de seguidores. "Lo último que quiero en mi vida es que ya no confiéis en mí, que me miréis con otros ojos o que penséis que he cambiado", añadió antes de explicar que se había visto obligada a dar este paso después de sufrir chantajes por parte de personas que la amenazaron con contar su historia en los medios. Ahora, un año más tarde, Nikkie ha hecho historia en Eurovisión al convertirse en la primera persona transgénero que ejerce como presentadora del festival.