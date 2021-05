Acusan a Gianmarco Onestini de hacer trampas en la última prueba de líder de 'Supervivientes': ¿incumplió las normas?

La sombra del tongo vuelve a planear sobre Supervivientes 2021. Si hace unas semanas era Olga Moreno la que cometía varias infracciones en la prueba de líder que no fueron penalizadas por el reality, ahora es Gianmarco Onestini el que ha sido acusado de hacer trampas durante el mismo juego del programa.

En las últimas horas, un vídeo de la prueba de líder que el italiano disputó contra Melyssa ha corrido como la pólvora a través de Internet. En él, aparece Gianmarco postrado en una de las barras de la llamada 'Noria Infernal' a la que ambos deben aferrarse para conseguir la inmunidad. La norma es clara: la rueda gira y el primero en tocar el agua pierde.

¿Hizo trampas Gianmarco en la prueba de líder?

Sin embargo, en las imágenes que se han empleado como prueba de que el concursante no habría jugado limpiamente se ve cómo Gianmarco utilizó una cuerda para, supuestamente, atar sus manos al poste superior de la noria. Mientras Lara explica la prueba, se ve al joven atándose un lazo a la estructura.

La rueda se puso en marcha, a una mayor velocidad de la que nos tiene acostumbrado y, pasados unos minutos, Melyssa cayó al agua al no resistir al ímpetu con el que giraba el aparato. En ese momento, tal y como se puede ver en otro vídeo, la presentadora comunica al italiano que es el líder de la semana y este lo celebra desatándose las manos y lanzando la cuerda al agua antes de que lo pillaran. Si bien es cierto que Gianmarco acabó por no necesitar este recurso, la organización de Supervivientes podría tomar cartas en el asunto por no jugar en las mismas condiciones que su compañera.