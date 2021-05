"¡Vete al cuerno!": Santiago Abascal increpa a un reportero de Risto Mejide en su polémica visita a Ceuta

Santiago Abascal se interesó este miércoles por la situación en Ceuta, ciudad a la que decidió viajar tras la crisis humanitaria y migratoria desatada esta semana en la frontera con Marruecos. Horas después de calificar lo sucedido como una "invasión", el líder de Vox se desplazó hasta la ciudad autónoma.

Allí le esperaban decenas de periodistas que se acercaron a preguntarle qué solución propone ante un problema de tal calibre. Abascal exigió "la devolución inmediata en caliente, en frío o en templado" y Fabián Pérez, reportero de Todo es mentira, le hizo saber que ya "el Gobierno está devolviendo a la gente que ha cruzado la frontera".

"Acabo de venir y solo veo gente deambulando ilegalmente, que no tiene papeles y sin que nadie les diga nada", insistió el líder ultraderechista ante la prensa desplazada hasta Ceuta. Una vez acabó la comparecencia, Abascal comenzó a caminar mientras un grupo de periodistas le perseguía para hacerle más preguntas. "¿Prestar ayuda humanitaria es ser cómplice de esta invasión a la que usted hace referencia?"; "¿A qué ha venido, señor Abascal?"; "¿Usted no tenía hoy sesión de control en el Congreso?" o "¿Se va a dar algún paseo más?", fueron algunas de las cuestiones que le lanzaron.

Abascal corta a un reportero de Cuatro: "Váyase al cuerno"

Abascal optó por guardar silencio durante un rato hasta que decidió increpar a Fabián Pérez, reportero del programa de Risto Mejide en Cuatro: "¿Qué quieres, un titular para el programa tan impresentable que representáis? Pues no te lo voy a dar", le soltó al joven. "Pues muchas gracias por la descalificación, ya se define usted solo. No se preocupe", respondió el periodista.

"Se define usted solo con las tonterías que pregunta cada día", volvió a la carga el político. "Ah, ¿usted considera que es una tontería?", replicó Pérez, al que Abascal acusó de "no preguntar más que tonterías". "¿Así trata Vox a la prensa?", se quejó el periodista. "No, así le trato a usted", respondió el líder de extrema derecha mientras su interlocutor le daba las gracias. "Usted no es prensa. Usted es un activista", profirió Abascal empleando el mismo término que Rocío Monasterio usó con Ángels Barceló cuando trataba de convencerlo para que no abandonase el debate político de la SER.

"Ah, muy bien. Ahora usted tiene la capacidad de definir a la gente", se quejó Fabián Pérez mientras Abascal le reprochaba que fue antes él "quien me ha definido a mí". "¿Va a subir usted un vídeo con música épica dándose un paseo por Ceuta?", le preguntó el joven en una pregunta que terminó de enfadar al político. "¡Váyase al cuerno!", le soltó enfadado sin terminar de responder qué soluciones propone para acabar con la crisis humanitaria en la frontera. "Me siento tremendamente orgulloso de Fabián, porque representa exactamente el espíritu de este programa", aseguró Risto Mejide en plat´otras ver las imágenes.

