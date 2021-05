El debut de Elon Musk como presentador de televisión llega a España: así confesó que padece síndrome de Asperger

El programa 18 de la temporada 46 del mítico Saturday Night Live, emitido hace unas semanas en Estados Unidos, contó como maestro de ceremonias con el magnate Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

No es habitual que en el icónico programa participen personalidades del mundo financiero como Musk, el segundo hombre más rico del mundo, aunque es innegable su cercanía con el público, ya que se ha convertido en los últimos años en una figura mediática que forma parte ya de la cultura pop.

Cabe recordar que en uno de los episodios de la comedia sobre el espacio Moonbase 8 -que se puede ver en Movistar+- algunos de los personajes viven en una cápsula de SpaceX, la empresa con la que Musk pretende viajar a Marte.

En su monólogo de apertura, hará hincapié en un dato hasta ahora desconocido. Musk, uno de los magnates más ricos del mundo, revelará que padece síndrome de Asperger, lo que lo convierte en la primera persona con Asperger en presentar el mítico programa. El programa se podrá ver en España este sábado 22 de mayo, a las 22.00, en el canal Movistar CineDoc&Roll.

Miley Cyrus pondrá música a la noche

El programa contará con la actuación de Miley Cyrus, que cantará Without You -junto a The Kid LAROI-; Plastic Hearts -el tema principal de su último disco- y Light of a Clear Blue Morning, versionando a Dolly Parton. Además, la cantante participará en una sección sobre SpaceX e interpretará a la Princesa Peach en un sketch sobre Mario Bros.

El programa ya arrasó en audiencias en Estados Unidos

En su estreno en EE UU, el programa presentado por el multimillonario sudafricano se convirtió en el tercero más visto de esta temporada, solo por detrás de los presentados por Dave Chapelle y Chris Rock, y empatando en audiencias con el de Adele. Además, por primera vez, Saturday Night Live se emitió en directo a través de YouTube en más de 100 países.