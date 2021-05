Fiama ('La isla de las tentaciones') estuvo al borde de la muerte y preparó su propio funeral: "Mi familia vino a despedirse"

Fiama Rodríguez, concursante de La isla de las tentaciones, ha decidido sincerarse como nunca ante los seguidores de su canal en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset. La canaria se ha abierto en canal para relatar el momento más duro de su vida, cuando estuvo a punto de morir a raíz de unos sangrados a los que los médicos no le encontraban explicación.

La que fuera pareja de Álex Bueno ha desvelado que todo sucedió cuando tenía 17 años, poco antes de entrar en un concierto: "Me empezó a dolores la garganta, pero no le di mayor importancia. Seguí hablando con mis amigos y me empezó a salir sangre, por la boca y por la nariz, pero como una cascada de sangre, ¡era una pasada!", ha empezado recordando.

Enseguida, sus amigos reaccionaron y la llevaron corriendo al hospital, donde los médicos no fueron capaces de saber lo que le estaba pasando. Fiama relata emocionada cómo la cosa se puso tan fea que tuvieron que llamar a sus familiares para que se despidieran de ella: "Comenzaron a venir a verme de dos en dos para despedirse. Los médicos les habían dicho que yo me moría y que les habían dejado entrar a la zona crítica para decirme adiós", recuerda entre lágrimas.

"Me dijeron que me sedarían y ahí acabaría mi vida"

"Me dijeron que iban a esperar a que tuviera el siguiente sangrado para sedarme y ahí acabaría mi vida. Yo lo único que quería era salir del hospital, o no salir, pero que eso se acabara ya", ha dicho en un durísimo testimonio. "No derramé ni una lágrima, me quedé muy tranquila y decidí que lo que iba a hacer era estar bien, ser feliz. Me despertaba cada día y me maquillaba y me peinaba, me ponía a hacer chistes. Quería que, si me iba, el recuerdo que tuviera mi gente de mí fuera el de una persona feliz, no triste", asegura.

Fiama, que estaba resignada a morir, llegó a decirle a sus padres cómo quería que fuese su funeral: "Dije que quería que todos fueran de rojo y blanco, quería que mis cenizas las llevasen los moteros porque mi padre es motero y les pedí que hicieran un cocktail para todos mis allegados, quería que celebraran mi vida en lugar de estar tristes", señala antes de contar cómo, tras un último sangrado, una joven médica acabó salvándole la vida.

"Me operaron porque cuando me iban a sedar una doctora que estaba allí, una neumóloga de prácticas, se volvió loca cuando se enteró de que con diecisiete años me iban a sedar. Las posibilidades eran mínimas, porque estaba lejos de tener unas condiciones óptimas para operarme, pero finalmente me sacaron medio pulmón y la cosa mejoró a los pocos días. No sabemos por qué, pero funcionó. Hierba mala nunca muere", concluyó ya con una sonrisa antes de mostrar la cicatriz de su operación sobre la cual se tatuó una Catrina mexicana, por lograr "burlar la muerte"