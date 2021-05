La respuesta de Carlota Corredera a Antonio David tras demandar a Mediaset: "Vamos a desfilar todos"

Antonio David Flores ha demandado a Mediaset España y La fábrica de la tele por despido improcedente. No ha tomazo acciones legales contra Rocío Carrasco por lo que está diciendo en el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva que protagoniza desde hace semanas en Telecinco.

Carlota Corredera abordó este asunto al comienzo de la entrega del documental de este miércoles y mandó un mensaje a Antonio David.

"Nos ha demandado. A Mediaset y a La Fábrica de la tele. A Rocío Carrasco no. ¿Por qué Antonio David no demanda a Rocío por lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será porque no puede demostrar que Rocío miente?", dijo la presentadora.

Antonio David demanda a Mediaset por despido improcedente

A continuación, Carlota deslizó la idea de quién podría haber filtrado a la revista Diez Minutos la demanda. "Lo sabemos desde hace tres semanas, pero lo llevábamos en secreto. Diez Minutos lo cuenta con todo tipo de detalles en su portada. Ni el juez ni nosotros se lo hemos contado. ¿Quién habrá hablado? Más previsible que nunca...", dijo la presentadora.

"La demanda es por despido improcedente. Algo bastante curioso. Ya hay fijada una vista para mediados de julio en la que se abogado a citado a casi todo el personal de esta casa a declarar", apuntó. "Estamos deseando colaborar con la justicia. Ojalá la vista fuera mañana mismo". "Vamos a desfilar todo", dijo más tarde a sus compañeros colaboradores del programa.