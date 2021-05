Noruega, obligada a pedir perdón a Blas Cantó tras las mofas hacia él en la televisión pública: "Es desafortunado"

La delegación noruega en Eurovisión 2021 ha mostrado a través de Twitter su "simpatía" con el candidato español, Blas Cantó, tras los comentarios emitidos en un programa de su televisión pública que, según reconocen, "en algún caso podrían entenderse como faltos de sensibilidad".

La polémica arrancó este pasado martes cuando comenzó a circular por las redes un extracto del espacio "Adresse Rotterdam", emitido por la NRK, en el que famosos y "eurofans" analizaban las candidaturas de Eurovisión 2021.

Lea también: Islandia no actuará en Eurovisión por un positivo en coronavirus: la decisión que ha tomado el festival

"España se decidió por Blas Cantó y el público tuvo que elegir entre dos canciones. Esta fue la mejor", comenta inicialmente la presentadora Marte Stokstad en dicho vídeo, a lo que una de sus invitadas responde: "Quizá esa lo diga todo. Es terrible ser tan negativo con Blas, pero se hace demasiado aburrido".

Los invitados pasan a criticar entonces que la candidatura pase directamente a la final, mientras otras como la de Australia se haya quedado fuera. En un momento dado pasan a valorar el contenido del videoclip español, en el que el artista baila con el recuerdo de su abuela, a quien dedica la canción y que falleció por covid-19 a finales de 2020.

"Creo que está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella. Una especie de sketch", comentó una colaboradora. "Hay algo paródico ahí", añade otro de los intervinientes. Hacia el final, se da la palabra a un eurofán. "También aquí hay una historia. Perdió a su abuela por culpa de la covid. Tal vez sea ella la que venga", afirma con sorna entre las risas de los congregados. "Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", termina su intervención.

"En relación con la evaluación de España, algunos miembros hicieron declaraciones que podrían ser consideradas faltas de sensibilidad. Es algo desafortunado y queremos transmitir nuestra simpatía por Blas", remarca el texto de la delegación noruega antes desear "la mejor de las suertes" a España el sábado.

Blas Cantó reaccionó a las burlas: "Nadie sabe lo que estoy pasando"

El vídeo provocó la reacción de Cantó a través de su perfil de Twitter: "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre".

Lea también: Malta y Chipre pasan a la final de Eurovisión, Ucrania gana puntos y Suecia se salva

Entre los comentarios se alternan quienes han visto exagerada la reacción del español a un humor ácido y quienes han querido expresarle su apoyo, como las artistas Pastora Soler y Ruth Lorenzo, exrepresentantes de España en Eurovisión.