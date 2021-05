Risto Mejide se queja de manipulación y responde a Quequé tras llamarlo "subnormal": "Tú a mí sí me gustas"

Risto Mejide ha arrancado el Todo es mentira de este miércoles abordando la gran polémica en la que se vio envuelto un día antes por atribuir en primera instancia a Pablo Iglesias la responsabilidad de la grave crisis humanitaria y migratoria desatada en la frontera de Ceuta con Marruecos.

El presentador de Mediaset se convirtió en trending topic después de hacerse viral un fragmento del programa de este martes en el que el catalán rescataba un tuit del exvicepresidente del Gobierno citando unas palabras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1995 pidiendo un referéndum para la libre determinación del Sáhara Occidental.

"Esto es lo que pidió Pablo Iglesias para el Sáhara. Estaremos de acuerdo o no en que eso procede o no procede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que hoy aún no tiene fecha", remató Risto.

Un día después, el presentador se ha defendido asegurando que se ha manipulado el discurso global que el programa lanzó a lo largo de toda su emisión. "Ese vídeo, toda esta gente, de manera torticera e interesada lo ha cortado y ha puesto solo la parte en la que hablábamos de Iglesias y ese tuit, con lo cual parece que le echamos la culpa a Pablo Iglesias de todo lo que ha ocurrido en Marruecos las últimas 36 horas", se ha quejado antes de destacar que también habló de la hospitalización del líder de Polisario en Logroño como otro de los factores a tener en cuenta.

Risto se ha justificado además asegurando que no es el único que ha atribuido a Pablo Iglesias el origen de todo lo que está pasando en Marruecos. De este modo, el presentador ha mostrado varios artículos publicados en medios como ABC, Vozpópuli o Público. Sin embargo, este último no estaba relacionado directamente con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, sino que se trataba de un artículo de opinión de febrero de 2020 en el que se quejaba de la falta de actuación de Podemos dentro del Gobierno con la situación del Sáhara Occidental.

Risto Mejide responde a Quequé: "Usa tu talento para otra cosa"

Risto Mejide ha aprovechado la ocasión para hacerse eco de todas las críticas y ataques que ha recibido a raíz de protagonizar ese polémico discurso. El catalán ha leído cómo le han llamado a través de Twitter "inculto", "indocumentado", "desinformado"... "Incluso me han llamado subnormal", ha destacado aludiendo a un tuit publicado por Quequé.

"Yo soy muy inculto en muchas áreas de mi vida. Si supiera de lo que hablo, no estaría en televisión", ha empezado diciendo con ironía. "A mí esto no me indigna, tengo el ego de titanio. Podéis decir lo que queráis", ha opinado el publicista. "Subnormal no es un insulto que yo utilizaría y menos siendo un cómico del talento que tiene Quequé. Yo usaría su talento para otras cosas. Pero entiendo que se ha indignado y por eso no pueda hacer siquiera un chiste gracioso sobre este tema", ha atizado.

"Pero yo a Quequé lo respeto mucho y aunque a él no le guste yo, él sí me gusta a mí. Esto es algo que me pasa muy a menudo. Me gusta gente a la que no le gusto yo", declaró Mejide, confesando ser seguidor del trabajo del humorista salmantino, que trabaja en La Vida Moderna de la Cadena SER y presenta LocoMundo en Movistar+.

"Puede que tengan razón", ha dicho Risto, en muchas áreas reconoce que es un inculto, y "lo peor no es que Elisa Beni me llame publicista", ha asegurado, eso sí, "igual debería de haberse informado más", ha añadido, porque no ha estudiado Publicidad, sino Administración y Dirección de Empresas y tiene una agencia de publicidad.