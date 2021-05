El momento más angustioso de Susanna Griso al frente de los informativos de Antena 3: "Empecé a dar gritos"

Tras comentar algunos de los sucesos más destacados de la mañana, con la noticia de 22 personas que tuvieron que ser rescatadas en una montaña rusa de Arizona, Susanna Griso y sus colaboradores de Espejo Público han compartido algunas vivencias sobre los sitios más raros en los que se han quedado atrapados a lo largo de su vida.

Fue en ese momento, cuando la presentadora de Antena 3 ha recordado que un día se quedó encerrada en un ascensor durante un breve lapso de tiempo. También contó cómo una vez se quedó atrapada en uno de los baños de Antena 3 cuando presentaba los informativos de la cadena.

Lea también: El condón sanitario: el ataque de risa de Susanna Griso por el inesperado comentario de un tertuliano

"Yo he estado en ascensores, en algún huevo de estos para ir a esquiar y tal, pero eso no tiene ninguna épica, pero me quedé encerrada en el baño que hay al lado del plató de informativos a 30 segundos de arrancar el informativo de las tres", ha desvelado la periodista, provocando las risas de sus compañeros.

Susanna Griso recuerda el día que se quedó encerrada en Antena 3

"Lo presentaba yo sola, con lo cual no había alternativa, no había plan B", ha contado la catalana, destacando que lo más grave no era quedarse encerrada, sino no llegar a tiempo de presentar el directo y que nadie supiese dónde estaba. "Me quedé encerrada porque no funcionaba la puerta, el pestillo y tal, algo ahí falló", ha explicado.

Lea también: Georgina Griso, el descubrimiento que ha hecho la presentadora a la audiencia

"Empecé a pegar gritos y me oyeron de los gritos que empecé a pegar y tuvieron que echar la puerta abajo porque no daba tiempo a arreglarla. Entonces, yo me subí al váter, apártate, me subí al váter así, entonces tiraron la puerta", añadió Griso, que se subió a su propia silla para recrear el momento que estaba narrando.

"Entonces, entré en el plató como si no pasara nada, 'muy buenos días'", concluyó antes de que Brasero asegurara recordar esa anécdota. "5 minutos, 3 minutos... Y no aparecía... Y ya se empezaban a escuchar los golpes desde el baño", ha corroborado el presentador de El Tiempo entre risas.

Entidades Susanna Griso Raventós Presentadora en Antena 3 Presentadora en Antena 3