Marta Terrasa ('Pasapalabra') se sincera sobre Pablo Díaz: "Es muy complicado"

Pasapalabra está de aniversario en Antena 3. Hace un año que el programa regresó a la cadena después de toda una era en Telecinco. Algunos de los concursantes más populares han hablado de su experiencia durante los últimos meses. Es el caso de Marta Terrasa, que cayó eliminada a mediados de marzo.

"Lo cierto es que, una vez superados los nervios lógicos del principio, mi experiencia ha sido fabulosa. Me lo he pasado de maravilla, he conocido a muchísima gente interesante, me he reído mucho, he disfrutado, he conseguido ganar un dinerito... aunque menos de lo que me hubiera gustado, pero Pablo es mucho Pablo... Y es muy complicado poder ganarle. Pero, bueno, no puedo decir nada negativo, al contrario", ha dicho en un vídeo para Antena 3.

"Uno de los momentos en los que más me he divertido ha sido en 'La Pista Musical', que como sabéis Roberto es todo un crack, canta, baila, hace dibujos... Todo al mismo tiempo. Y, además, el plató se viene siempre muy arriba y parece que estemos en una discoteca o en las fiestas de un pueblo. Muy divertido", ha explicado Marta.

Marta Terrasa: "Estoy deseando volver a concursar"

En conclusión, la participante ha reconocido que "ha sido una experiencia fabulosa y animo a todo el mundo al que le guste el programa, a que se apunte y se presente porque merece la pena. Yo ya estoy deseando volver a concursar".