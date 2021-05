El serio mensaje de Luis de Lama que facilita su regreso a 'Pasapalabra': "Ojalá se pueda..."

Pasapalabra ha cumplido ya su primer aniversario en Antena 3. El 18 de mayo de 2020, el mítico concurso televisivo arrancó una nueva etapa en Atresmedia después de que una sentencia del Tribunal Supremo obligara a Telecinco a paralizar las emisiones del mismo.

Con motivo de esta celebración, el programa presentado por Roberto Leal ha recibido la felicitación de algunos de los rostros que han estado vinculados al formato durante este primer año de vida. Uno de ellos ha sido Luis de Lama, el concursante causante, junto a Pablo Díaz, de que las audiencias se disparasen por el reñido duelo que durante varios meses mantuvieron para alzarse con el bote.

El guardia civil ha enviado un emotivo vídeo en el que valora su paso por Pasapalabra y lanza una advertencia que ha hecho las delicias de sus seguidores: "Con estas palabras quiero agradecer el haberme dejado formar parte de vuestra familia durante este año y que me ha hecho que me lo pase tan bien cuando he ido a grabar. Echo de menos a todo el mundo que forma parte de ese programa. Sois muy grandes, me lo he pasado genial", ha empezado diciendo.

Luis de Lama abre la puerta a su regreso a 'Pasapalabra'

Luis deja caer entonces sus intenciones de volver a concursar en el programa si sus responsables se lo proponen: Yo con Roberto me lo pasaba de maravilla, era muy divertido. Ha sido un placer compartir todas esas horas con todos vosotros. Iba para un ratillo y al final fueron cuatro meses que se van a quedar para toda la vida, y ojalá se vuelvan a repetir en algún momento y pueda disfrutar de todos y cada uno de los que formáis Pasapalabra", ha expresado.

"Echo muchísimo de menos las risas. Para mí no era un programa de televisión, era un parque de atracciones donde iba a disfrutar. También me permitió conocer a gente mítica como Andrés Pajares, que no conocí en el programa pero sí a través del programa. El estudio ha merecido la pena, más allá de lo que haya podido ganar. Además, después de acabar el programa han pasado cosas y la gente ha respondido, ha seguido empujando, me ha llamado, se han preocupado y eso no es de un programa de televisión, es de una familia de verdad", concluye agradecido el madrileño.