Mercedes Milá: "Sigo a rajatabla el testimonio de Rocío Carrasco; su testimonio es imprescindible y valiente"

La nueva temporada de Scott y Milá (jueves, 20 de mayo, a las 22.00 en Cero, de Movistar+) arranca con un programa dedicado a la sexualidad masculina. "Nos lo han pedido los hombres", apunta la periodista ante una entrega que recorre aspectos desconocidos sobre un tema que lo inunda todo pero que sigue siendo tabú. "Me llama la atención, porque vivimos rodeados de sexo", dice a ECOTEUVE.ES. "Existe miedo en las relaciones sexuales, el tamaño importa y hay una auténtica epidemia de masturbación desesperada", comenta la presentadora tras escuchar a los expertos con los que ha hablado.

La alimentación del futuro, la educación y cómo es la relación entre los humanos y sus mascotas son otros temas que Milá y su inseparable Scott abordarán en la tercera temporada de un programa que "me genera curiosidad y emociones, justo lo que quería". "Estoy muy a gusto en Movistar", asegura, aunque la posibilidad de volver a ver a Mercedes en una televisión en abierto siempre está rondando.

Sin embargo, la periodista es clara al reconocer que no ha habido ningún avance con TVE -"Yo estaría encantada"-, tampoco con Atresmedia -hubo contactos hace meses- ni Mediaset, la que fuera su casa durante años. Eso sí, la presentadora sigue siendo fiel a sus programas. "Veo Supervivientes y sigo a rajatabla a Rocío Carrasco", dice. "Su testimonio es extraordinario, valiente y muy imprescindible".

Dedica el primer programa de la nueva temporada de 'Scott y Milá' a la sexualidad masculina. ¿A qué conclusiones ha llegado?

Este capítulo es producto de la petición de los hombres, después del que emitimos sobre sexualidad femenina. Les hemos escuchado y hemos descubierto cosas importantes: existe miedo en las relaciones sexuales, el tamaño importa -se hacen cosas curiosas para conseguir uno mayor- y hay una auténtica epidemia de masturbación desesperada por la pornografía.

¿No le resulta llamativo que la sexualidad masculina siga siendo tabú?

Eso es lo curioso. Falta información y me llama la atención, porque vivimos rodeados de sexo.

¿Está a gusto en Movistar+? ¿Hace el programa que le apetecía en estos momentos de su carrera?

Estoy muy a gusto en Movistar y estoy haciendo un programa que me genera curiosidad y emociones, justo lo que quería. Encima, tengo a mi Scott al lado.

¿Este programa solo se puede hacer en una plataforma como Movistar o eso un mito que hay que empezar a desterrar?

No, eso no creo que sea así. Se podría ver en un canal en abierto y a la gente le interesaría. Está claro que no tendría la audiencia de GH, pero eso ya lo sabemos, cada uno sabe lo que ofrece. Pero se está muy cómodo en una plataforma donde no miden al milímetro la audiencia que hiciste la noche anterior. Eso te permite ser más arriesgado y entrar en caminos distintos.

Recientemente dijo que no le importaría volver a RTVE. ¿Ha habido alguna novedad al respecto?

No es que no me importara, respondí a la 'provocación' de los chicos que estaban en el programa entrevistándome. Pero yo, encantada. TVE fue mi primera casa y uno siempre recuerda eso. Y les dije que hablásemos y que nunca se sabía, que a lo mejor terminaba donde había empezado. Pero fue un desiderátum, una broma en directo...

Pero a veces empiezan así las cosas...

Sí, sí. Yo no digo que no, Pero no ha pasado nada y no te puedo contar nada nuevo.

Ahora que ha habido un cambio en la Presidencia de RTVE, igual es una buena oportunidad....

Sí, ha habido cambio pero yo no veo cambios.

¿Es complicado cambiar una estructura de una compañía tan grande?

Debe de ser dificilísimo, porque lo han intentado muchas personas y aquello no se mueve. Está como establecido y no hay nada que hacer. Pero es urgente que se mueva, que cambie. Lo digo como pagadora de impuestos, no quiero decir a nadie cómo lo tiene que hacer. Pero ese dinosaurio, por decirlo así, tiene que cambiar, abrirse, airearse, ser más libre y más valiente.

Hace unos meses le preguntamos si había recibido ofertas de Atresmedia o Mediaset. ¿Alguna novedad?

No ha habido ninguna conversación nueva. He tenido la suerte de que me han ofrecido cosas interesantes que todavía no han cuajado y pueden tener futuro, pero no me gusta hablar antes de que existan.

¿Se refiere a ofertas Atresmedia o Mediaset?

No, no. Mediaset no y con Atresmedia, anteriormente sí, pero ahora no.

¿Es consumidora de televisión? ¿Qué ve?

Veo mucha televisión pero en mi iPad. Casi nunca en directo y busco mucho en plataformas. He cambiado mi forma de ver televisión sin darme cuenta, como también lo ha hecho mucha gente.

¿Tiene la sensación de que la política ha invadido todos los programas de televisión? ¿Se habla más que nunca, como si fuese un GH de política?

No, yo lo que veo es Supervivientes y muchos programas de Telecinco porque sigo a rajatabla a Rocío Carrasco y los programas satélites alrededor, porque el maltrato es un tema que me interesa y que siempre he denunciado.

¿Qué opinión tiene de su testimonio?

Me parece extraordinario, valiente y muy imprescindible.

La población se ha polarizado, entre los defensores de Rocío y quienes todavía dudan de ella... ¿Usted está con ella?

Sí, sí. La diferencia entre unos y otros es que hayas tenido cerca algún caso de maltrato, que hayas comprendido hasta dónde llega un maltratador, hasta qué nivel de sutileza llega el mal. Ahí es donde reconoces las palabras de Rocío como verdaderas. Algunos tienen la desfachatez de, siendo maltratadores incluso, opinar que no se la creen.

¿Ha hablado con ella?

Sí. Me escribió para agradecerme un texto que escribí en Instagram. Me mandó un WhatsApp precioso.

¿Cómo la vio?

Me lo agradeció, porque yo tuve relación con su madre, fui a su casa, ella se acordaba de eso y lo recordó. Fue bonito la forma que tuvo de agradecérmelo.

¿Ve los programas satélite que hablan del tema?

Sí, porque veo los comentarios que surgen y es muy interesante lo que está haciendo La fábrica de la tele y cómo desarrollan todos los programas como consecuencia del documental. Es algo que, televisivamente, es muy importante y nuevo. Me quito el sombrero con lo que hacen [los dueños de la productora] Oscar [Cornejo] y Adrián [Madrid].

Parece ser que hay una guerra de productoras entre La fábrica de la tele y Ana Rosa...

Eso no lo conozco porque como no estoy allí...

En la entrevista que Jordi Évole hizo a Miguel Bosé, recuperaron cortes de una entrevista que usted le hizo. ¿Qué sensación tiene cuando ve que se recurren a programas que presentó hace 30 años?

Lo veo con felicidad, agradecimiento y sorpresa. Y con incredulidad, porque pienso: 'Cuántas entrevistas tengo en mis espaldas'.

Cómo recuerda aquella entrevista que le hizo a propósito de un bulo sobre el Sida?

Ese momento fue... cada vez que lo veo se me pone el corazón a mil.

¿Ha vuelto a hablar con Miguel?

No. Después del negacionismo no he vuelto a hablar con él. Ya hablaremos, porque la amistad está por encima de los negacionismos.

