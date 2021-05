La genial imitación de Carlos Latre a Josep Pedrerol en 'El hormiguero': "¿Este es el sobrino del jefe?"

Carlos Latre lo ha vuelto a hacer. Este martes se ganó los aplausos de la audiencia de El hormiguero al parodiar a Josep Pedrerol, el presentador de Jugones y El chiringuito. "Oye, que sea la última vez que le robas la chaqueta a Pablo [Motos]", comentó el doble de Pedrerol a Ricardo Gómez.

"Aquí estamos, venga. Ritmo. Tenemos que hablar de... A ver, cuál es la cámara?", dijo Latre chascando los dedos al igual que Pedrerol. "¿Estamos? ¿Cuadrados, bien? Hemos quedado retratados", aseguró después abrazado a Motos.

Desternillante imitación de Carlos Latre a Josep Pedrerol en 'El hormiguero'

"Estamos en El chiringuito de hormigones. Vamos a poner el hastag", afirmó para luego criticar al que había hecho el grafismo. "¿Quién ha hecho el cartel?". "El grafista". "Becario...Oye, un poquito de ritmo, ¿vale?".

A continuación, el doble de Pedrerol se 'enfadó' con el sustituto de Dj Valdi. "Becario", sentenció de nuevo Latre pidiendo "sonido". "¿Este que es, el sobrino del jefe o algo? Eh, tú, eh, eh. Cuando ponemos exclusiva, se pone la musiquita".

Latre acabó realizando un particular editorial de Jugones: "Messi se va. Zidane se va. Ramos parece que se va o no se va. Y Koeman, si finalmente quieran que siga, tendrán que reforzar el banquillo, pero no con nuevos fichajes sino con maderas de robles y remaches de acero... porque como se ha puesto el tulipán".

