Ofelia rompe a llorar ante la traición de Dani y Alicia acaba expulsada en 'MasterChef'

Ofelia volvió a ser la protagonista absoluta de la entrega de este martes en MasterChef. El drama de la gallega en la prueba de eliminación 'empañó' la eliminación de Alicia, que presentó al jurado unas carrilleras "chamuscadas". Fran y Jiaping se salvaron por los pelos.

Ofelia empezó a llorar cuando vio que Dani, el mejor de la prueba de exteriores, había escogido carne de potro para su compañera en el 'foso'. El vasco tiró de estrategia y dio a su rival (y la de todos) la carne de uno de los animales más queridos por ella.

"No es justo. Yo no quiero cocinar caballo. Lo comenté mil veces en casa y pedí a mis compañeros que lo respetaran", dijo entre lágrimas Ofelia ante la traición de Dani. "No voy a cocinar esta carne, prefiero irme", insistió totalmente descompuesta para el deleite de los otros aspirantes en la galería.

La traición de Dani a Ofelia: la obliga a cocinar carne de caballo

La psicóloga explicó que trataron su hiperactividad a través de los caballos, una técnica que también utiliza ahora con niños y ancianos. "Ha habido mala fe. Es un respeto y una admiración por un animal tan noble y que ayuda sin pedir nada a cambio", aseguró Ofelia.

Sin embargo, Ofelia se armó de valor y acabó cocinando: "No es darme una carne difícil. Para mí no es una carne, es más que eso. El caballo, para mí, es la terapia". La jugada le salió mal a Dani porque la aspirante acabó librándose de la expulsión. "Ante la adversidad te creces", dijo Samantha a lo que Jordi remató: "Eres una potrilla".