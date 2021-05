"Preservativos con sabor a calabaza": la 'ocurrencia' de Belén Esteban pone en apuros a su marido Miguel

Belén Esteban ha visitado este martes lo estudios de Los 40 para promocionar en Anda Ya! su nueva línea de productos gastronómicos que lleva por nombre Sabores de la Esteban. La colaboradora de Sálvame ha hablado de su nuevo proyecto empresarial y durante la entrevista Dani Moreno (El Gallo) le ha propuesto gastarle una divertida broma a su marido.

El locutor de la emisora de Prisa propuso a la de San Blas, con la que mantiene una gran amistad, que llamara a Miguel para informarle de que le han propuesto embarcarse en un nuevo proyecto profesional.

"Miguel, me ha llegado una nueva oferta a raíz de lo de los gazpachos. Una marca de preservativos quiere sacar Sabores de la Esteban, pero con preservativos de zanahoria, pepino, calabaza, calabacín...", empezó diciéndole Belén a su pareja, que e quedó totalmente desconcertado.

Belén Esteban y Miguel, ¿imagen de su propia marca de preservativos?

Miguel se quedó pensativo y le preguntó a la tertuliana de Telecinco si a ella le parecía bien: "Pues yo no lo veo mucho...", reconoció Miguel. "¿Cómo que no? Aquí los sabores no son de fresa ni nada de eso, ¡magínate para los veganos!", soltó entonces la colaboradora desatando las contenidas carcajadas de los presentadores del programa.

Belén se metió totalmente en el papel y trató de convencer a Miguel de que era una gran idea: "Imagínate el tema internacional, ¡en Los Ángeles! Que se vea en Estados Unidos Sabores de la Esteban", dijo entusiasmada la 'princesa del pueblo', que fue más allá y propuso a su marido que los dos fueran la imagen de la marca para que su imagen apareciera en la caja de preservativos. "Nosotros somos un matrimonio y tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿A quién voy a escoger? ¿A un modelo? ¿A ti no te haría ilusión verte en la caja de preservativos?", le preguntó presionándolo.

"No me veo en la publicidad... Es que tanta prisa... Habría que estudiarlo bien", trató de hacerle ver él con paciencia, visiblemente agobiado con la oferta. Finalmente, los presentadores han informado a Miguel que estaba siendo víctima de una broma del programa. "La madre que te parió. Ya hablaremos", dijo entre risas el conductor de ambulancia antes de que Belén le dijera que le compensaría con un beso.

Al completo, la broma que @BelenEstebanM y @CSanBernardino han gastado al marido de Belén ???? pic.twitter.com/mFCQfTlpFe — Anda ya! (@40Andaya) May 18, 2021