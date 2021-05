"Nadie sabe el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo": la respuesta de Blas Cantó a las burlas de la televisión noruega

La televisión de Noruega ha emitido un programa sobre Eurovisión en el que analiza las canciones de los distintos países. Los colaboradores se cebaron especialmente con la propuesta de Blas Cantó, que interpretará el teme 'Voy a quedarme' en el popular festival.

"Ese tema fue el mejor de los dos que presentó, quizá ya te diga algo", dijo uno de los participantes. "Es terrible ser tan negativa con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Pienso: Va a la final a costa, quizá, de Albania" apuntó una colaboradora, que lamentaba que España pasase a la final de forma directa mientras que otros países tenían que luchar en las semifinales.

Lea también: Malta y Chipre pasan a la final de Eurovisión, Ucrania gana puntos y Suecia se salva

Los comentarios más duros se produjeron cuando analizaron el contenido de la canción de Blas y recordaron la muerte de su abuela y su padre. "Creo que está sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella, parece una especie de sketch. Canta sobre ella y tienen que mostrarla", dijo una de las intervinientes. "Hay algo paródico ahí", apuntó otro. Por su parte, hubo quien reconoció que la parte final del tema no estaba mal.

Los tertulianos dieron su puntuación a España y casi todas fueron malas. "Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa del Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", dijo un colaborador. La televisión noruega ha pedido disculpas y ha deseado suerte a Blas el próximo sábado.

Lea también: Escucha todas las canciones elegidas que competirán en el Festival de Eurovisión 2021

La respuesta de Blas Cantó a las burlas de la televisión noruega

El vídeo, que se ha compartido en las redes sociales, ha llegado al propio Blas Cantó, que ha respondido. "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo", ha dicho.

"No les culpo, seguro que ellos están perfectamente", ha añadido el cantante. "Todo mi amor siempre", ha zanjado el artista español.

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ?



Todo mi amor siempre. ?? https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021