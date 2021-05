Jorge Fernández ('La Ruleta') desvela "lo más desesperante" de la extraña enfermedad que padece: "¿Por qué no se reconoce?"

Jorge Fernández ha hablado en más de una ocasión de la extraña enfermedad que parece. El presentador de La Ruleta de la suerte ha aprovechado este 17 de mayo para visibilizar la afección "no reconocida" que le hizo perder hasta 12 kilos y que le obligó a cambiar radicalmente su alimentación y estilo de vida.

"Hace tiempo que hice público que yo padecía Enfermedad de Lyme. Hoy es 17 de Mayo, Día Internacional de la lucha contra La Enfermedad de Lyme. Es una enfermedad crónica infecciosa causada por algunas bacterias del género 'borrelia' transmitida por las garrapatas. No todas las garrapatas transmiten esta enfermedad (ya que debe de estar infectada) pero cada vez es más común en nuestro país", empezado escribiendo el vasco.

"Es una enfermedad multifactorial que puede afectar a la piel, al sistema nervioso central, al corazón, articulaciones... siendo conocida como 'La Gran Imitadora' ya que puede causar una gran variedad de síntomas parecidos al Lupus, Fibromialgia, Fatiga crónica, Esclerosis múltiple, Artritis reumatoide...", ha explicado, añadiendo que es muy difícil de detectar. "Su diagnóstico es complicado en España por ser un a enfermedad no reconocida, y no habiendo suficientes tests fiables en su resultado", ha advertido.

El alegato de Jorge Fernández para visibilizar su enfermedad

"Los que sí son fiables hay que mandarlos a Alemania o EEUU y tienen un precio elevado sin contar con ninguna ayuda por parte de la Sanidad Española. Nuestros médicos poco saben sobre la infección de esta bacteria, y si no se conoce, es que no existe! Y claro que existe! Cada vez más personas como yo, somos diagnosticadas dentro de ese cajón desastre de fibromialgia o fatiga crónica, cuando realmente es una infección de una bacteria que te puede dejar con una pésima calidad de vida para siempre", ha asegurado destacando que cada vez hay más casos en nuestro país.

"No llega a desaparecer nunca del organismo. Pero afortunadamente se puede 'adormilar' para intentar tener la mejor vida posible. Hay que ser muy constante con hábitos saludables. Y aun así siempre hay secuelas. En mi caso los dolores articulares son lo más desesperante. Desde los tobillos hasta los hombros", se ha sincerado Fernández, explicando que pese a que cada vez va mejorando más, aún sufre los síntomas.

"Pero no pienso parar de hacer mis deportes de una manera más controlada, porque creo, y así lo he comprobado, que es la mejor medicina una vez más para estar lo más sano posible. Hoy tengo más limitaciones que hace 4 años, pero siempre habrá ejercicios y patrones de movimiento que pueda encontrar para lograr mis objetivos", ha señalado antes de dar las gracias a su doctora por la ayuda que le ha brindado. "Estoy mucho mejor. No al 100% pero si con una buena calidad de vida. Aunque sigue siendo no reconocida. ¿POR QUÉ?", denuncia el conductor del concurso de Antena 3.