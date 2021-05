"Si te vas a morir, nos casamos luego": aplaudida reacción de un joven de 'First Dates' al saber la enfermedad de su cita

El amor ha vuelto a triunfar en First Dates. Héctor y Laura fueron dos de los protagonistas de una de las citas más entrañables del programa de Carlos Sobera en Cuatro. Un día después de su emisión y de encandilar a la audiencia, ambos han desvelado que están juntos.

Durante la cena, Laura contó que tenía "un médico un poco personal" y que por esa razón no podía beber "mucho alcohol". A continuación, la joven explicó que tenía un tumor cerebral, a lo que Héctor reaccionó: "¿Pero te vas a morir? Si te vas a morir, me lo dices y, si quieres, nos casamos luego".

Ella lo valoró positivamente y explicó que lleva conviviendo con el tumor desde los quince años. "Me operaron, pero no me lo pudieron quitar porque lo tengo en el medio del tálamo, pero estoy súper bien y hago vida normal", dijo.

Héctor continuó con su sentido del humor preguntando en qué le afectaba: "Igual te pones a bailar samba, o te tiras de edificios... Igual hablas latín, no sé". Laura aseguró que a veces le fallaba la memoria y él siguió en sus trece: "A ver si te vas a olvidar de que me has conocido".

La lección de Héctor en 'First Dates': "Hay que vivir, ser feliz y lo que tenga que pasar, ya vendrá"

"Al final, la vida hay que cogerla de broma y vivir, ser feliz, estar tranquilo y lo que tenga que pasar, ya vendrá. Que tenga eso, lo que puedo hacer es entenderlo y si necesita algo, ayudarla porque su enfermedad tiene que ser complicada", aseguró a las cámaras del programa.

Finalmente, Héctor y Laura accedieron a tener una nueva cita. La cosa acabó tan bien que ambos ya son pareja. La cuenta oficial en Twitter de First Dates se ha hecho eco de la imagen: ¡Fotos que te alegran el día!".

"Hola, soy Héctor de la cita de ayer. Gracias a tod@s por el apoyo. Fue una cita genial, natural, nos reímos mucho y lo más importante, estamos juntos!".

? ¡Fotos que te alegran el martes! ?



