Henar vuelve a las cocinas de 'MasterChef': por qué se ganó el cariño de todos en el 'Junior'

Henar vuelve a las cocinas de MasterChef. La pequeña de once años participa en la entrega de la edición adultos que La 1 de Televisión Española emite este martes (22.10). La ganadora moral del último Junior para muchos, ejercerá de capitán junto a su compañero Anthony en la prueba de exteriores.

Ambos liderarán los equipos, que tendrán que cocinar para un total de 80 personas. El cocinado tendrá lugar en uno de los pueblos blancos con más encanto de la Costa del Sol: Mijas, Málaga.

Pese a que Aurora acabó ganando MasterChef Junior 8, Henar fue la concursante estrella, de ahí a que el talent culinario de TVE haya decidido rescatarla. La madrileña de diez años se ganó tanto a los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, como a los espectadores gracias a su naturalidad.

Frases como "a mí esto de pensar en positivo no me funciona" o "ahora estoy centrada en la cocina y no en ligar con los chicos o con las chicas" fueron aplaudidas por la audiencia en redes sociales. Henar contó que su pasión por la cocina le vino de sus abuelos y de su padre, que tiene un bar. Su plato favorito es el de macarrones rellenos.

La guinda al concurso de Henar la puso Jordi Cruz. El juez quiso tener un detalle con la aspirante, después de que en uno de los programas ella confesara que nunca nadie la había escrito una carta. Y el catalán lo hizo provocando las lágrimas de la niña: "Te escribo para decirte que nada más conocerte pensé: 'Esta niña es muy especial".

Así será el programa de 'MasterChef 9' este martes

Tras cuatro semanas de competición, es el momento de que los aspirantes demuestren que saben trabajar codo con codo. Por parejas, conocerán los beneficios de la comida macrobiótica, que no es una dieta, sino una forma de vida basada en unos principios que buscan la armonía en beneficio del cuerpo, la mente y el planeta.

Los concursantes demostrarán que son capaces de hacer platos sanos y apetecibles siguiendo los consejos de Lixi Lineas y Andrés Morán, Head Chef y Healthy Pastry Chef de SHA Wellness Clinic, en L'Albir (Alicante). Pero, como son impares, uno de los aspirantes tendrá la oportunidad de trabajar con el tercer clasificado de 'MasterChef 8', Iván Mariñas.

Los platos serán catados por unos exigentes comensales: Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo, presentadora y jurado de 'Maestros de la costura'. A continuación, turno para la prueba en exteriores que, como hemos dicho anteriormente, se ha grabado en Mijas.

En la prueba de eliminación, el jurado preparará una gran selección de carnes de razas autóctonas, locales y sostenibles. La paletilla de cabrito lechal, el carrillón de cordero, la presa de cerdo, la aguja de caballo, el solomillo de añojo de ternera o los cuartos traseros de gallina serán algunos de los cortes con los que contarán los delantales negros en cocina.

Tendrán que acompañarlos con los alimentos que encontrarán bajo la caja misteriosa: el resto de ingredientes y elaboraciones que desecharon en las dos primeras pruebas de la noche. El jurado les propondrá esta prueba para concienciarles de la importancia de no desperdiciar nada, ya que España es el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura.