Javier Negre, condenado a rectificar informaciones sobre Rubén Sánchez (Facua)

El periodista Javier Negre ha sido condenado a rectificar unas informaciones difundidas en el programa Estado de Alarma sobre Rubén Sánchez, secretario general de Facua, tal y como recoge esta organización en su página web.

"Condeno a los demandados a difundir en su página web estadodealarma.tv y en sus canales de YouTube, Ivoox, Twitter, Telegram y Facebook el texto de rectificación remitido por el demandante", dice el fallo del pasado lunes 17 de mayo de Rafael Fluiters Casado, titular del Juzgado de Primera instancia número 3 de Madrid, que ha difundido Facua.

Las informaciones a las que hace referencia este caso se vertieron en el programa Facua al descubierto. Rubén Sánchez decidió mover ficha y llegó a interponer tres demandas.

Esta no es la primera vez que condenan al periodista por este mismo motivo. El 4 de marzo de este 2021, María Eugenia Cuesta Peralta, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, dictó sentencia contra Negre y su página web. Aquella vez, la jueza no dio el visto bueno a la rectificación que había ofrecido y exigió al responsable hacerlo de nuevo "de forma inteligible", ya que no daba por válida una rectificación que habían hecho anteriormente.

Facua explica que esta vez la justicia ha validado la rectificación de Negre y considera cumplida la condena. Todo ello, a pesar de que quedaron "ciertas dudas generadas por la rapidez de la lectura". "Es incuestionable que la lectura la realiza la indicada locutora, conductora o presentadora de manera rápida, si no atropellada, que el texto así difundido resulta farragoso y difícil de seguir", reconoció el magistrado.