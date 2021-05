'Drag Race' llega a España con ganas de renovación: "Hay casting para muchas temporadas"

Drag Race cuenta los días para lanzar su esperadísima primera edición en España. Atresmedia estrenará la primera gala del programa el próximo domingo 30 de mayo en Atresplayer Premium, pero abrirá boca una semana antes, el 23 de mayo, con el mítico 'Meet the queens' en el que el público conocerá un poco más a las participantes.

"Aportamos novedad, calidad e infinidad de valores. Era un reto la adaptación, porque tiene muchos fans a lo largo del mundo y queríamos hacer un producto a la altura de todas las versiones, pero creo que lo hemos conseguido", ha empezado valorando Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, en una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Con el objetivo de crear todo un evento en torno al talent, el grupo de San Sebastián de los Reyes abrirá un canal específico dentro de Atresplayer Premium en el que, cada domingo, de 20.00 a 20.50, retransmitirá 'en directo' cada gala de Drag Race. Además, la plataforma colgará un post presentado por Ana Locking, llamado Tras la carrera, en el que la jueza entrevistará a la expulsada de cada entrega.

Durante la presentación, Carmen Ferreiro ha explicado los motivos por los que se ha decidido no llevar el programa al abierto a través de alguno de los canales del grupo. Durante los últimos meses, miembros del colectivo LGTBIQ+ se han quejado de que contenidos dirigidos a ellos, como este o Veneno, queden 'escondidos' en la plataforma de pago. ¿Falta valentía para dar este paso?

"Al contrario, no es una cuestión de valentía, sino de darle valor al formato. Creemos que es un reclamo para que gente que todavía no está suscrita a la plataforma se suscriba para poder verlo. Es darle mucho valor a un formato que creemos que puede ser un llamamiento para que los suscriptores decidan abonarse. El abierto está muy bien, pero necesitamos formatos para Atresplayer. Este programa se podría ver en abierto, pero queremos que sea un driver para la plataforma", reconoce la directiva.

Atresmedia: "Hay casting para muchas temporadas"

Desde Atresmedia destacan el gran poder de convocatoria que ha tenido Drag Race en su llegada a España: "Creo que hemos encontrado un casting maravilloso, diez auténticas reinas. Nos van a sorprender con su creatividad", ha señalado Ferreiro antes de develar que muchísima gente con talento se ha quedado a las puertas de participar. "Hay casting para muchas temporadas. Hay mucho nivel de drag en España", asegura la responsable, dejando entrever las intenciones de que esta sea la primera de muchas ediciones del formato en nuestro país.

A los mandos del talent estará Supremme De Luxe, drag con larga trayectoria que hará las veces de RuPaul en el programa: "Hay nervios porque no he visto nada. Ya he oído al director decir que está contento así que me quedo más tranquila. Yo lo de verme lo llevo mal.. pero lo que he visto me ha encantado. Estoy atacada, se va acercando la fecha y hay nervios. Pero en general, no me he parado a pensarlo. He ido haciendo lo que me ha tocado en cada momento y disfrutar lo que me toca. No quiero pensarlo mucho, porque me agobiaría. Estoy muy feliz y se me nota", ha comentado la presentadora.

Los Javis niegan saturar la parrilla televisiva: "En más programas sale Raquel Bollo"

Por su parte, Los Javis han destacado que tienen las mismas sensaciones que "cuando empezamos en OT": "La relación con ellas ha sido en esa línea, que te enamoras y te quedan muy dentro", han confesado los cineastas. "Es lo bonito de la primera vez, saber que estábamos haciendo algo especial. Veo que van a ser estrellas y eso nos pasaba en OT. Me encanta que esto pase con el mundo drag", ha declarado Javier Calvo.

La pareja ha respondido, por otro lado, a las críticas que recibieron por parte de los fans del programa cuando se anunció que formarían parte del jurado. "Lo que tiene este tipo de programas es que levanta muchas pasiones. El error por mi parte es que eso me afecte. Lo guay es que genera muchas opiniones y sentimientos y eso es bonito, porque tiene un fandom muy fiel. Pero hay que hacerle el caso justo y que me afecte lo justo. Tampoco creo que salgamos tanto. En más programas sale Raquel Bollo", ha dicho con humor el también actor. "Yo creo que es sobredimensionar la realidad", se ha quejado Javier Ambrossi.

Finalmente, Ana Locking, que apunta a ser una de las revelaciones del programa, ha agradecido la oportunidad a Atresmedia de estar en un formato del que "soy muy fan": "Cuando te llega algo así, no sabes si vas a estar a la altura. En el primer programa, estaba supernerviosa, no sabía si lo iba a hacer bien. Pero me cogieron de la mano estos chicos [Los Javis] y me hicieron sentir que éramos un equipo. Hablamos de dejarnos llevar y aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de jugar y de transformarnos. Las concursantes son todas muy poderosas y con una magia especial", ha valorado.