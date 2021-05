Primera semifinal del festival de Eurovisión: hora y en qué canal se emite

Un total de 39 países participan en la 65ª edición del Festival de Eurovisión que tendrá lugar en Róterdam los días 18, 20 y 22 de mayo. Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, España y Países Bajos -país anfitrión- acuden directamente a la final.

El resto de países, buscarán su plaza en las semifinales. En la primera, que se emite este martes 18 de mayo, a las 21.00 en La 2, participan 16 países: Lituania, Eslovenia, Rusia, Suecia, Australia, Macedonia del Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croacia, Bélgica, Israel, Rumanía, Azerbaijan, Ucrania y Malta competirán por su lugar en la final en la semifinal del día 18. Australia es el único país que no viajará a Roterdam debido a las restricciones y que utilizará su actuación de reserva. Italia, Alemania y Países Bajos votarán en ella.

El jueves, 20 de mayo, la segunda semifinal de Eurovisión

La segunda, que tendrá lugar el jueves 20, contará con las actuaciones de 17 candidaturas: San Marino, Estonia, República Checa, Grecia, Austria, Polonia, Moldavia, Islandia, Serbia, Georgia, Albania, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Suiza y Dinamarca. España, Francia y Reino Unido votarán en esta ocasión.

Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley and Nikkie de Jager son los presentadores de esta edición, cuyo escenario tendrá un diseño minimalista y moderno creado por Florian Wieder e inspirado en el lema de este año, 'Open up'. No se perderá el regreso de Eurovisión el vencedor de la última edición, celebrada en Tel Aviv: Duncan Laurence. El intérprete actuará en la primera semifinal y en la final, con un nuevo single y la actuación que le hizo ganador: 'Arcade'.