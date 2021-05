Indignación total de Mamen Mendizábal por lo sucedido en 'Más vale tarde': "Es una vergüenza"

Más vale tarde repasó este lunes cómo había transcurrido el primer fin de semana en España sin estado de alarma. Sin embargo, Mamen Mendizábal no se pudo contener al ver que un joven que estaba haciendo botellón en Granada no dejó hacer su trabajo a un cámara de La Sexta.

"En Granada también se produjo un macrobotellón que no van a poder ver porque cuando nuestro compañero Rafa acude a grabar esto es lo que ocurre", dijo Marina Valdés para dar paso a las imágenes.

"¡Qué no me grabas! Que no es legar venir aquí a grabar a la gente", dijo este chaval al reportero gráfico cuando estaba realizando su trabajo para propinar un fuerte golpe al objetivo de la cámara después: "¡Que no vengáis aquí a grabar a la gente sin mascarilla!".

El enfado de Mamen Mendizábal al ver la agresión de un chaval a un cámara de La Sexta

El tenso momento provocó la indignación total de la presentadora de La Sexta, que dio la cara por su compañero y condenó lo sucedido.

"Mire, grabar en la calle es legal en España y lo que no es legal y está condenado, prohibido y multado es beber en la calle y, sobre todo, enfrentarse a las figuras de la autoridad. Es una vergüenza", dijo enfadada.