"Mi madre me tuvo con 14 años": la impactante confesión de Julen en 'Supervivientes'

Jordi González contó este lunes con la presencia de Julen en el debate de Supervivientes 2021. El programa de Telecinco invitó al extronista de Mujeres y hombres y viceversa para que aclarase en plató qué relación tiene con Sandra Pica. En la cadena, son varias ya las voces que aseguran que los dos jóvenes se han acostado mientras Tom, novio de la catalana, se encuentra en la isla.

"No he tenido nada más que una amistad. Un representante nos puso en contacto con un entrenador y entrenamos en el mismo gimnasio. Alguna vez en MYHYV Sandra venía con Tom y era el único contacto que había tenido", ha asegurado Julen.

"A día de hoy me gustar salir, me gusta conocer gente. A mi ella nunca me ha insinuado nada, ni yo a ella", ha prometido. Sin embargo, Marta López ha desvelado que tanto Sandra, como él, habrían ido contando a otras personas que sí hay algo más que amistad entre ellos.

La sorprendente confesión de Julen: "Mi madre me tuvo con 14 años"

La presencia de Julen en plató hizo que Jordi González desvelara una anécdota que todos los colaboradores del programa ignoraban. El catalán explicó que pudo conocer a la madre del tronista fuera de al televisión: "Hace unos meses conocí a una señora encantadora en una zapatería. Es la madre de Julen", empezó contando.

"Le dije que cómo podía ser siendo tan joven. Y digo, '¿a qué edad tuvo a su hijo, a los nueve?", bromeó mientras se acercaba a Julen, que desveló un dato secreto para muchos: "A los catorce años". "Mi madre es superjoven. Mi padre también. Él tenía tres años más así que tenía 17 años", aseguró el joven, que actualmente tiene 24 años y su madre 38.