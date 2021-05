"Es indecente": Marta López y Belén Ro se enzarzan en 'Supervivientes' por lo que dijo Olga Moreno sobre Rocío Jurado

Olga Moreno ha vuelto a protagonizar un nuevo vídeo en Supervivientes aludiendo a la familia de Rocío Carrasco. Esta vez, la actual mujer de Antonio David Flores ha hablado de la familia Jurado-Mohedano y de la relación que Rocío Jurado mantenía con sus nietos.

Todo comenzó cuando la concursante lamentó que Rocío Flores o Antonio David no estuvieran en plató defendiéndola. "Ahora mismo me encantaría. Es verdad que yo les dije que ni se les ocurriera ir a plató pero me da pena la situación porque podría ser muy bonito. Como vosotros. Como Anabel que ha llamado a Omar...", le decía a su compañera, obviando que su marido ha sido despedido de todos los programas de Mediaset tras salir a la luz el testimonio de Rocío Carrasco sobre los presuntos malos tratos que recibió de manos del exguardia civil.

Olga destacó que su hijastra tiene un gran "don de la palabra": "Es como su abuela. Ella ve el pilotito y como su abuela cantando. Tiene el don de la palabra, como su padre. Yo nunca he hablado de la madre. Nunca he hablado, ¿no? Me da algo si no", añadió en unas palabras que pillaron por sorpresa a los espectadores del reality que han escuchado en varias ocasiones a la robinsona hablando de Rocío Carrasco.

Aprovechando la ocasión, Lara Sajen se interesó por cómo había sido su relación directa con Rocío Jurado: "El tiempo que estuvo la abuela en Houston estuvimos cuatro meses sin saber nada de ellos. Nos enterábamos por la tele. Los niños lo pasaron muy mal y los niños hablaban a su abuela. Y ella a ellos. La Jurado se ha portado muy bien. (...) Cuando nació David, yo tengo los vídeos, y ellos los han visto. Han visto a la abuela cantando mientras le cambiaba el pañal. Ellos ven la familia junta y se les tiene que caer...", comentaba emocionada antes de hacer referencia a otros miembros de la familia.

"Gloria Camila es un amor. Qué niña tan dulce. Hay tanto que espero que no salga. Todavía tengo la esperanza de que todo va a salir bien. Hasta que no se desvincule 'mi primo'... Pero bueno, han tenido un padre con dos cojones y la novia del padre, que no me voy a quitar mérito", sentenció.

Marta López y Belén Ro se enzarzan tras las palabras de Olga sobre Rocío Jurado

Este lunes, tras ver las imágenes en el Conexión Honduras presentado por Jordi González, Belén Ro aseguró que le parecía "indecente" que Olga hablase tanto: "Ella se ha quedado anclada en el guion que tenían Antonio David y Rocío Flores antes de Supervivientes. Entiendo que 'el primo' se refiere a Fidel. Ha quedado demostrado a través de montón de informes que su relación ha sido maravillosa con lo cual lo que dice Olga se desmonta", empezó defendiendo.

"De la madre que se ha cagado en ella. Es indecente venir a hablar de la Jurado. Se ha cagado en su madre la semana pasada. No tiene ningún derecho a hablar en ninguno de los sentidos. No puede basar su concurso primero en mentiras y segundo en Rocío Carrasco", se quejó la tertuliana, que hizo saltar a Marta López.

"Olga no es un perro. Olga tiene vida y ha vivido esa vida. Y tiene derecho como todo el mundo de hablar. Hablará de todo lo que ha vivido. Ha hablado con mucho respeto y a mí me parece en particular una madre ejemplar, una tía increíble y como superviviente la mejor", defendió la concursante produciéndose un duro encontronazo entre las dos colaboradoras de Telecinco. Belén Ro aprovechó la ocasión para reprochar a Marta que se mensajease con Antonio David a pesar de todo lo que ha salido a la luz. "Yo he hablado con David para darle un mensaje muy bonito de Olga, no de otra cosa", se defendió Marta.