José Ramón de la Morena, en 'El Hormiguero': "Soy de izquierdas pero voté a Ayuso"

Pablo Motos entrevistó este lunes a José Ramón de la Morena, que recientemente anunció su retirada de la radio después de toda la vida dedicado a las ondas. Durante la charla, hablaron de este asunto pero también hicieron referencia a la situación política.

Resulta que De la Morena y Motos quedaron en hacer una entrevista hace un año, pero la situación de la pandemia lo impidió. "Es que me pillaste en un momento muy delicado: yo decía que había que llevar mascarilla y Fernando Simón, que valía la distancia; yo decía que había que potenciar las PCR y el Gobierno que no... Me estaban dando hostias todo el día. De repente me llamaste para una entrevista y me acobardé. Era como si fuese la oposición", dijo.

"La política me da igual, pero cuando son cosas que afectan a la gente y las personas se mueren, claro que me meto. Y que me echen o lo que quieran hacer", comentó Motos, que preguntó a De la Morena qué pensaba sobre los políticos. "Es la peor generación de políticos desde Fernando VII que nos podía tocar. Algo malo habremos hecho. Es lo que nos hemos merecido", comentó.

José Ramón de la Morena: "Voté a Ayuso, quién me lo iba a decir"

"A veces votamos por la inercia", añadió. "Yo me he preguntado qué necesita mi pueblo, de quién me fío. Y eso es lo que he votado. En una entrevista, Savater decía 'no me da miedo votar a Ayuso aunque sea de izquierdas'. A mí sí me da miedo votar a Ayuso y soy de izquierdas pero confieso que esta vez voté a Ayuso, fíjense ustedes. Quién me lo iba a decir a mí", expuso De la Morena. "He decidido que voy a votar en cada momento lo que creo que necesita mi pueblo".

"Los políticos están muy mal pagados y se vigilan todos porque están bajo sospecha. Pero tendrían que estar tan bien pagados como el mejor empresario. Pero el que peque de corrupción...", explicó.