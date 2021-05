Belén Esteban "declara la guerra" a Ana Rosa desde 'Sálvame': "No me ha gustado nada lo que ha dicho"

Crece la tensión entre las productoras de El programa de Ana Rosa y Sálvame. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han afeado el comentario que ha hecho la presentadora de Telecinco este lunes sobre la entrevista que dio Antonio Canales en el Deluxe y que no dejaba a La Fábrica de la tele en un buen lugar.

"¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo lo dice en la Palapa que quiere queda bien con Olga o cuando lo dice aquí que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele? Yo creo que las dos veces se ha hecho un lío", ha dicho Ana Rosa sobre la "mentirijilla piadosa" de Canales "para proteger" a Rocío Carrasco y Fidel al negar en Supervivientes su relación de amistad.

Esto alimentaría la teoría del conflicto interno que tendría Ana Rosa con la productora del documental de Rocío Carrasco por la postura que está manteniendo al analizar los episodios emitidos por Telecinco.

Belén Esteban atiza a Ana Rosa: "No me ha gustado nada"

Pues bien, la Esteban ha tomado la palabra para dar la cara por la productora que le paga. "Esta mañana me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho. Ya sabéis que yo he trabajado muchísimos años con Ana Rosa, la quiero y la tengo mucho cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada", ha asegurado.

"Ha dicho algo así como 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la tele?' Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la tele me ha sentado mal", ha señalado muy seria la colaboradora.

Justo después, Jorge Javier ha rematado a su compañera de cadena: "¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la Tele? ¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la tele? ¡Entonces esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!".