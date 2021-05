Belén Esteban estalla contra Miguel Bosé en 'Sálvame': "Es acojonante, ¿no le da vergüenza?"

Belén Esteban ha estallado contra Miguel Bosé este lunes en Sálvame después de que el cantante volviera al ataque con su postura negacionista de la pandemia. Ahora, el artista pone en entredicho la efectividad de las vacunas y llama a todo aquel que se le ha puesto "borrego".

"Tú a mí no me llamas borrega", ha saltado Lydia. La cosa no acaba aquí porque Bosé también ha alimentado otra de las teorías de la conspiración relacionando la muerte de pájaros con el 5G.

Jorge Javier: "Miguel Bosé habla de pájaros porque está volado"

"Me parece vergonzoso", ha dicho muy seria la Esteban. "¿Este señor es virólogo o médico? ¿Sabe realmente lo que es el Covid? No les da vergüenza a Miguel Bosé y a ese señor que no sé ni quien es. Basta ya".

"Es que es acojonante. Aquí han venido tus hermanas a decir que tu madre ha muerto de Covid. Me llevo las manos a la cabeza", ha asegurado para añadir: "Y ahora con el 5G y los pajaritos". "Habla de pájaros porque está volado", ha apostillado Jorge Javier.