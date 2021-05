"Sería la muerte de 'Pasapalabra": Roberto Leal se moja ante una de las peticiones más repetidas por el público

Pasapalabra ha cumplido recientemente su primer año de trayectoria en Antena 3 después de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a Mediaset a paralizar las emisiones de su emblemático concurso. Roberto Leal celebra el éxito del que goza el formato en esta nueva etapa y responde a algunas de las críticas más repetidas entre el público.

Muchos seguidores del formato han propuesto que para acabar con las suspicacias sobre la dificultad del rosco de cada concursante, el programa podría sortear las preguntas a las que debe enfrentarse cada uno para superar la prueba y alzarse con el gran bote que pone en juego la cadena.

"De entrada hay un Rosco 1 y un Rosco 2. Quien llega con más segundos coge el primero. Las definiciones son igual de largas y difíciles; normalmente hay tres o cuatro muy difíciles", ha afirmado en palabras al diario ABC, defendiendo la similitud en la dificultad de ambos roscos.

De la misma manera, Leal responde a los que creen que los dos concursantes deberían resolver el mismo rosco. El presentador tiene claro que esta no es una solución posible y lo defiende de forma contundente y clara: "Eso sería antitelevisivo, la muerte del formato, el aburrimiento".

Roberto Leal defiende a Antena 3 tras las críticas de engaño a la audiencia con el bote

Por otro lado, el andaluz se ha hecho eco de las críticas que recibió Antena 3 hace unos meses, cuando hizo creer a muchas personas que Pablo Díaz se iba a llevar el bote de Pasapalabra. "En ningún momento se dijo que se lo iba a llevar. Se dio a entender que se quedaba a una. Mucha gente tenía ganas de que Pablo se lo llevara. El panadero del barrio, que es mi amigo, me decía '¡Me has engañado!", ha recordado con humor.

Roberto Leal no ve con malos ojos la costumbre de las cadenas de televisión de anunciar con antelación la entrega del premio: "Mientras no se diga quién se lo lleva, la emoción es la misma. Se crea una cita como la de un Real Madrid-Barcelona, que no se sabe quién gana", ha defendido.