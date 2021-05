Un bombardeo interrumpe la entrevista de Ferreras con un periodista enviado a Gaza

Los espectadores de La Sexta fueron testigos este lunes de un momento de lo más estremecedor. Todo ocurrió mientras Antonio García Ferreras entrevistaba a un periodista que se encuentra en Gaza para que diera la última hora sobre la masacre que está llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino.

Kayed Hammad, productor y traductor gazatí y colaborador de Al Rojo Vivo en Palestina, explicaba en directo lo que se estaba viviendo en la zona cuando un estremecedor estruendo interrumpió la conexión. El periodista cortó su discurso con cara de desconcierto mientras Antonio García Ferreras le preguntaba qué estaba pasando.

"¡Ahora, ahora. Seguro que lo oyen!", gritó Hammad mientras sonaba el proyectil lanzado por Israel muy cerca del lugar en el que se encontraba. "Este es uno de los bombardeos que hacen seguidos en toda la zona. Esta noche han entrado 200 aviones en una zona como Gaza, con apenas 360 kilómetros cuadrados", condenó el corresponsal.

"Gaza es una cárcel, no tenemos alternativa"

"No hemos podido dormir en toda la noche. Estábamos muy acojonados, en especial los niños. Gaza es una cárcel grande. No tenemos alternativas, no puedes decir: dejo este lugar y voy a otro porque es más seguro. No existe un solo lugar seguro en toda la Franja de Gaza", ha lamentado desesperado.

El entrevistado destacó que "nadie se puede imaginar" lo que están viviendo los civiles residentes en la zona. "Supongamos que bombardean a terroristas. ¿Y nosotros qué? ¿Los niños qué? Tenemos a una niña que se ha despertado en el hospital con sus padres y sus hermanos muertos. ¿Qué explicación se le puede dar a esta niña?. No hay palabras", ha concluido.