La confesión de Paula Echevarría sobre lo "traumático" de su divorcio con Bustamante: "Pensaba que era para toda la vida"

Tras desplazarse a Cantabria para hacer una excursión en la región junto a Miguel Ángel Revilla, Planeta Calleja tuvo su primer viaje fuera de España con Paula Echevarría como invitada. La actriz y Jesús Calleja pusieron rumbo a Kenia para hacer varias rutas que dejaron a la asturiana sin palabras. Su pareja, Miguel Torres, no se quiso perder la aventura y se unió a la expedición.

El presentador y la actriz realizaron varias expediciones en bicicleta por bosques y sabanas del país y volaron sobre el valle del Rift. Además, hicieron parada en algunos poblados y centros de cooperación para la protección de animales. Finalmente, Calleja y Echevarría recorrieron el Parque Nacional Masai Mara, donde vivieron momentos de tensión y un incidente con su coche.

Calleja y Echevarría visitaron una escuela de primaria en Eselenkei, donde Miguel Torres aprovechó para jugar al futbol con unos niños que estaban disputando un partido. El aventurero aprovechó para preguntarle a la intérprete por su noviazgo con el exfutbolista del Málaga. "¿Cuánto lleváis juntos? ¿Estás enamorada?", preguntó el leonés.

"Son cosas delicadas": Echevarría desvela cómo vivió su separación de Bustamante

Enseguida, Paula Echevarría respondió contundente: "Estoy totalmente enamorada. Llevamos dos años y pico ya", declaró antes de que Calleja le preguntara por lo "traumático" de su sonadísimo divorcio con David Bustamante. "Siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas", empezó diciendo la actriz.

Paula Echevarría quiso defender que cuando se casó con el concursante de Operación Triunfo pensaba que aquello era "para toda la vida". "Además, teníamos una niña... pero mientras se haga todo de forma civilizada", reivindicó mientras Jesús le preguntó si quería casarse con Miguel. "Ahora ya vivimos juntos pero no nos planteamos casarnos. Le damos la importancia justa al matrimonio y una buena convivencia es la base para una relación, no el matrimonio", argumentó.

¿Necesitas estar enamorada siempre?", preguntó más tarde el presentador a la invitada, que lo negó. "No, pero es un estado de ánimo que me gusta. Cuando me separé me construí una casa y solo quería un lavabo, no más. No quería a nadie más. Pero ahora tengo dos", comentó entre risas.