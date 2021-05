Ada Colau y Tania Sánchez se niegan a comentar el nuevo look de Pablo Iglesias: "Estamos hasta las narices"

Durante este fin de semana, dos líderes políticas se han llevado el aplauso de los espectadores de La Sexta por su contundente respuesta después de ser preguntadas en diferentes programas por la decisión de Pablo Iglesias de cortarse la coleta tras abandonar definitivamente la política.

La primera de ellas fue Ada Colau, que lanzó un aplaudido alegato feminista cuando Iñaki López le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que el cambio de look de su compañero de partido haya hecho correr tantos ríos de tinta en los medios de comunicación.

"Como mujer, no voy a hacer ningún comentario ni sobre el vestuario ni sobre el peinado de Pablo Iglesias. Las mujeres estamos hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar", empezó respondiendo la catalana, que lamenta que se haya cuestionado "a ninguno" de sus predecesores en la alcaldía de Barcelona por cosas de este tipo.

"No recuerdo que se opinara sobre su peinado, ni de si se maquillaban o cómo se vestían, ni de cómo gestionaban su paternidad. En cambio, yo, como alcaldesa, he tenido que aguantar infinitos comentarios sobre esto. Por lo tanto, con la experiencia que tengo como mujer feminista, Pablo puede peinarse como le dé la gana y nosotros no tenemos que hacer ningún comentario sobre ello", soltó la alcaldesa en unas palabras muy celebradas por la audiencia.

Tania Sánchez rechaza comentar el nuevo pelo de Iglesias

Tan solo un día después, Cristina Pardo quiso lanzarle la misma cuestión a Tania Sánchez, diputada de Más País y expareja de Pablo Iglesias. "Tiene repercusión porque también se hace que la tenga", empezó valorando la tertuliana. "El día que te quites el flequillo, si se lo comentas a un periodista para que haga una columna o si se lo comentas a alguien para que haga un artículo en profundidad al final se hace noticia porque se construye", criticó.

Finalmente, acabó destacando que no quería hablar más sobre este asunto: "Estoy de acuerdo con la alcaldesa de Barcelona que dijo que es habitual que a las mujeres se nos juzgue por el físico, por el aspecto, por la ropa, por el pelo y por las compañías y yo procuraré no hacer lo mismo con nadie", sentenció.

