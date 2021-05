"Era de idiotas no querer entrar en el Gobierno y Rivera no quiso": así narró 'Salvados' la debacle de Ciudadanos

La Sexta analizó este domingo en Salvados la debacle política de Ciudadanos. Gonzo charlo con varios dirigentes y exdirigentes del partido de Albert Rivera y con algunos de los que fueron sus rivales en el Congreso en una época en la que la formación naranja pudo hacer historia. El programa analizó los motivos por los que todo se fue a pique en apenas seis meses hasta quedarse apenas sin representación parlamentaria.

Después de que a comienzos de 2019 Pedro Sánchez no lograse sacar adelante los presupuestos del Estado con los votos en contra de los independentistas, el presidente del Gobierno se vio obligado a convocar unas nuevas elecciones generales para el 28 de abril de ese mismo año.

Ciudadanos estaba llamado a dar el golpe después de que Albert Rivera se erigiera como líder de las tres derechas tras aquella mítica foto de Colón junto al PP y Vox que algunos exmiembros del partido, como Luis Garicano previeron que les iba a terminar pasando factura. "A pesar de esa estrategia, conseguimos un buen resultado. Era un número de escaños menor que el que se esperaba por las encuestas", destaca el político, recordando cómo su partido logró 57 escaños, a 9 del PP con 200.000 votos menos.

Toni Roldán, muy duro con Albert Rivera: "Es de idiotas"

En ese momento, Rivera se encuentra "en un brete" al darse cuenta de que Ciudadanos y PSOE sumaban una amplia mayoría para formar Gobierno. Y aunque Begoña Villacís niega que los socialistas les llamaran para negociar, otros como Toni Roldán o Girauta confirman que ese contacto sí se produjo.

"Desde luego que me llamaron líderes del PSOE influyentes, nos llamaron a todos, pero teníamos un mandato clarísimo: 'No se va a negociar, solo se pacta con el PP. No había ninguna estrategia, lo único que importaba era señalizar a futuro que tú pactabas con la derecha", ha desvelado el exportavoz económico de Ciudadanos.

Toni Roldán y José Luis Ábalos reconocieron que tuvieron contactos ("incluso con la propia Arrimadas") para intentar iniciar unas negociaciones para formar un Gobierno en el que Ciudadanos tendría la fuerza suficiente para ser el segundo de Sánchez con varios ministros dentro de su partido. "Ha habido la construcción de un relato de enorme confrontación contra Sánchez, hace falta un poco de tiempo para crear un espacio en el que se haga evidente de que un partido socialdemócrata y uno liberal moderado tienen que entenderse y negociar", defendió Roldán.

El exmiembro de Ciudadanos se mostró entonces muy duro con Albert Rivera por su exceso de ambición, ya que asegura que tenía el objetivo de erigirse como alternativa de Sánchez y convertirse en presidente en futuras elecciones: "Si te quieres quedar fuera del Gobierno y ser idiota, pues lo haces. No querer entrar, tener cinco ministros, condicionar las políticas del país y ser vicepresidente del Gobierno. Como si fuera una estupidez ser vicepresidente del Gobierno... ¡Y Rivera no quería! Porque quería ser presidente...", analizó con dureza Roldán.

Finalmente, tras no llegar a ningún tipo de acuerdo, Pedro Sánchez anunció la repetición de elecciones para el 10 de noviembre de ese 2019. El PSOE mejoró notablemente sus datos y Ciudadanos se estalló logrando tan solo 10 diputados en el Congreso, una auténtica debacle al perder la formación millones de votos en apenas unos meses. Al día siguiente, el 11 de noviembre, Rivera anunció su dimisión como presidente de Ciudadanos y su abandono definitivo a la política.

