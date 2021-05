Paz Vega, sobre 'Masterchef': "Llegaba a casa llorando; no hay nada pactado"

Paz Vega rompe una lanza a favor de Masterchef después de que, en las últimas semanas, algunas voces hayan puesto en tela de juicio el programa de TVE. Todo comenzó después de que Jorge Javier Vázquez respondiera a unas declaraciones de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia (productora de Masterchef) en las que presumía de competir contra los realities de Mediaset con formatos "blancos", como el talent de cocina o Maestros de la costura.

El presentador aseguraba tener en su poder mensajes de exconcursantes de Masterchef dándole la razón, asegurando que si hablasen "se armaba la de Dios es Cristo": "Me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan y que cuenten que desde el principio se sabe quién gana, cuántas semanas va a estar cada uno y a quién ayudan con los platos", aseguró el catalán. Días después, y a pesar de que se acabaría retractando, Jesús Castro se sumaba a las críticas afirmando que "su experiencia en el programa fue nula".

¿Está de acuerdo Paz Vega con todo lo que se ha dicho del formato? ¿Su experiencia fue similar? "Para nada. Yo entré sin expectativas. Ahí no te hacen un contrato diciéndote los capítulos en los que vas a estar. Tú vas y si la cagas, te echan. Si eres incapaz de hacer un huevo frito, te echan y se ha visto. Por eso el nivel de intensidad es tan fuerte, porque no quieres hacerlo mal y quedar mal. Quieres llegar a algo y te lo tomas en serio", explica Paz Vega a ECOTEUVE.ES en una entrevista a propósito de su regreso a la televisión con 'Mask Singer'.

Paz Vega: "Yo llegaba a casa llorando. Si eso está pactado, que venga Dios y lo vea"

"Si eso estuviera pactado, ni yo me hubiese llevado los berrinches que me he llevado y los ataques de ansiedad que he tenido. Para nada. Yo no sé la experiencia de otros, pero en mi caso, fue muy intenso también, muy divertido, porque coincidí con gente que éramos amigos y tengo buenos recuerdos, y muy duro también. Fue durísimo. Yo llegaba a casa llorando. Si eso está pactado, que venga Dios y lo vea... Yo estudiaba, cocinaba como una burra y le daba a mi familia todas las porquerías que experimentaba. Para nada. No sé quien lo ha dicho, pero no", concluye.

