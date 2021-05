La misteriosa llamada que recibió Rosa Benito y que le hizo plantar a Rocío Carrasco en su boda: "No fue el balcón"

Rosa Benito ha regresado este viernes al plató de Ya es mediodía para comentar todo lo que Rocío Carrasco contó el pasado miércoles en el décimo episodio de su docuserie en Telecinco. La hija de Rocío Jurado habló de su boda y de los motivos por los que su tía no acudió a última hora a su enlace con Fidel Albiac.

La tertuliana ha podido ver en plató todo lo que su sobrina dijo de ella y pudo aclarar por qué no asistió al enlace matrimonial de la joven cuando las cámaras de televisión la pillaron saliendo de una peluquería peinada y preparada para un evento al que no terminaría acudiendo.

Lea también: El significado de la pulsera negra que Rocío Carrasco llevó el día de su boda con Fidel Albiac: "Nunca se la quita"

Rosa Benito ha mostrado alegría al ver cómo Carrasco sigue hablando de ella con cariño. "Me gusta oírla decir la palabra 'te quiero', es muy importante, me gusta porque hace mucho tiempo que no se la oía decir", comenta la colaboradora de Telecinco, que sabía que Rociíto hablaría bien de su relación con ella.

¿Quién llamó a Rosa Benito par que no fuera a la boda de Rocío Carrasco?

Finalmente, Benito explica que la tarde de la boda recibió una llamada telefónica tras la cual decidió no asistir a la celebración. "Yo tenía un moño bajo hecho, un vestido maravilloso, no voy a hablar de las personas que tengo que hablar, de las personas que tienen que ver porque son anónimas y son parte de mi vida... no tenía nada que ver el balcón", ha descartado.

Lea también: Todos hablan de las tres palabras que Rocío Carrasco lanzó contra Olga Moreno

La tertuliana ha dado más detalles de la llamada: "Hablo con una persona que me expone una situación, no sé cómo llamarlo, me quedo pensando y digo: 'Tienes razón, cariño'. Me quedo pensando y decido no ir... Yo iba a ir a esa boda por ella y por quién es hija de quién es y no fue el balcón", ha asegurado, descartando desvelar la identidad de la persona que la llamó ese día.