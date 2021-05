"Fue muy misógino y organizado": Ellen DeGeneres denuncia una campaña tras las acusaciones de acoso y racismo

Ellen DeGeneres ha decidido sincerarse sobre lo mal que lo ha pasado durante el último año después de que su profesionalidad haya sido destrozada entre acusaciones de acoso y racismo. La presentadora ha hablado sobre esta dura etapa después de confirmar esta semana que su mítico show llegará a su fin el próximo año.

Un día después del anuncio, la humorista ha acudido al programa de Savannah Guthrie en la NBC, donde ha hablado de cómo ha vivido estos duros momentos. "Ha sido la mejor experiencia de mi vida", ha arrancado diciendo en alusión a las 18 temporadas que lleva al frente de su programa.

DeGeneres ha profundizado en los motivos por los que ha decidido poner fin a su formato, que fue investigado el año pasado después de que varios trabajadores comenzaran a denunciar malas prácticas laborales. "Pensé en no volver en ese momento, porque fue devastador. Se atacó todo lo que defiendo, en lo que creo y sobre lo que he construido mi carrera", declaró antes de definirse como "una buena persona a la que le gusta hacer feliz a la gente".

¿Hubo una campaña contra Ellen DeGeneres?

La cómica ha confesado que el hecho de que las críticas se prolongasen durante cuatro meses le hizo creer que "alguien intentaba hacerme daño". "Sigo sin entenderlo, pensé que algo estaba pasando porque estaba demasiado organizado y coordinado; cuando yo lo único que había escuchado es a los invitados alabando la atmósfera de trabajo que teníamos", ha reconocido.

La estadounidense opinó entonces que tanto ataque radicaba en el hecho de que fuese mujer: "Ha sido algo muy misógino", afirmó. "Soy jefa, tengo un programa de mucho éxito, no he recibido una queja en 17 años y de repente ha venido todo de golpe. Fue muy raro", ha dicho extrañada. Sobre la mala praxis en su programa, alegó que es algo que no "habría podido saberlo siendo 250 trabajadores en diferentes edificios y áreas". "Ojalá lo hubiera sabido", expresó antes de asegura que decidió en septiembre volverse a poner al frente de su show para evitar que "ellos ganaran".