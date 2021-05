Mamen Mendizábal corta su programa en La Sexta y pide quitar unas imágenes: "No puedo más con esto"

Mamen Mendizábal se tapó la cara al ver las sorprendentes imágenes de la plaga de ratones que está azotando algunas zonas de Australia. La meteoróloga Isabel Zubiaurre fue la encargada de contar la información este jueves en Más vale tarde.

"Voy a decir a los espectadores que no son ratas, que son ratones, para que no se vayan y no apaguen la tele, porque da cosilla", dijo la presentadora a lo que su compañera le dio la razón: "La imagen esa del típico ratoncillo 'ay qué majo'... Pues a lo mejor estás en Australia y...".

El grito de Mamen Mendizábal en directo: "¡Quítalo, quítalo!"

Tal fue el asco que le dio las imágenes a Mendizábal que soltó un grito en directo. "¡Quítalo, quítalo!", pidió en un tono desesperado mientras Zubiaurre seguía informando: "En algunas zonas llegan a contar 500 ratones. Una auténtica plaga que está a puntito de ser la peor de la historia en esta zona de Australia".

La presentadora siguió insistiendo: "No puedo más con esto". "Pues entonces no sigas mirando porque aquí están incluso lloviendo los ratones", dijo la meteoróloga a lo que Mamen volvió a cortar: "Pero, por favor, ¡qué guarros!".

"Déjame, por lo menos, contarte por qué. Cierra los ojos", espetó Zubiaurre que prosiguió con su explicación al tiempo que Mendizábal dejó de prestar atención al vídeo: "Yo me voy a sentar", remató entre risas.